Drzna Argentinka očitno ušla kazni

Pred dnevi je po svetovnih medijih zakrožila novica o argentinski navijačici, ta je po zmagi svoje reprezentance v finalu svetovnega prvenstva odvrgla modrček. Ljudi je skrbelo, da bi lahko lepotico v konservativnem Katarju doletela celo zaporna kazen, a so tamkajšnji varuhi morale, kot kaže, ostali hladni.

Video, ki je obkrožil svet:

