Gremo na EP! "Slovenija si ne more privoščiti, da samo sodeluje." #video

Mijatović in Kek o letu 2022 in pogled v 2023

Predsednik NZS Radenko Mijatović in selektor članske reprezentance Matjaž Kek sta potegnila črto pod leto 2022 in se obrnila proti letu 2023, ki prinaša kvalifikacije za Euro 2024. "Čeprav nas toliko let ni bilo na velikem tekmovanju, si Slovenija ne more privoščiti, da samo sodeluje. Naš cilj je jasen, uvrstitev na veliko tekmovanje."

Matjaž Kek Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenska nogometna reprezentanca je leto 2022 sklenila z nizom šestih tekem brez poraza. Na zadnjih treh v ligi narodov so remizirali s Srbijo in Švedsko ter premagali Norveško in tako s tretjim mestom v skupini B4 obstali v drugi jakostni skupini tega tekmovanja. Leto 2022 se je za varovance Matjaža Keka sicer začelo z remijem s Hrvaško, ki je minulo soboto osvojila bron na mundialu v Katarju.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in selektor Kek sta tako na zaključni slovesnosti leta to označila za uspešno. "A-reprezentanca se je po slabšem začetku na koncu našla. Obstali smo v skupini B, z dobrimi igrami na koncu," je poudaril Mijatović, ki si bo leto zapomnil še "po dobrih igrah in uvrstitvah reprezentance U19 in U17, tudi po dobrem nogometu, ki ga igra ženska A-reprezentanca. Tudi po svetovnem prvenstvu." Na tem sicer Slovenija ni igrala, nazadnje je pred 12 leti. Podobno o iztekajočem letu razmišlja Kek: "Eno solidno leto A-reprezentance. Če je nek pozitivni naboj, je dosti lažje za vse skupaj. Zmage in porazi so sestavni del življenja. Letos je bilo več pozitivnega kot negativnega."

Mijatović: Fantje so postali ekipa

Radenko Mijatović Foto: Sportida Zadnji rezultati so dober obet za leto 2023, ki prinaša kvalifikacije za naslednje veliko tekmovanje − Euro 2024. "Na tem temelju lahko gradimo in se uvrstimo na evropsko prvenstvo 2024. Do tja je še daleč. To ni breme, to je samo eno dobro upanje," pove predsednik NZS. "Reprezentanca je že nekaj časa v podobni sestavi, vključeno je precej mladih, obetavnih igralcev. Čas je že bil, da igrajo kot ekipa, da si pomagajo, igrajo drug za drugega. Tudi sožitje med vodstvom in reprezentanti je pravo. Fantje so postali ekipa. To je dober temelj, da se v skupini, ki je zanimiva in tekmovalna, naredi preboj." V kvalifikacijski skupini H jih čakajo reprezentance Danske, Finske, Kazahstana, Severne Irske in San Marina.

Če po dobri ligi narodov, Slovenija zdaj razmišlja o uvrstitvi na EP, to ne pomeni, da so apetiti narastli. Takole namreč pove Kek: "Dejstvo je, ko si v kvalifikacijskem ciklusu, ne glede na skupino, ti mora biti cilj, da se nekam uvrstiš. Čeprav nas toliko leto ni bilo na velikem tekmovanju, si Slovenija ne more privoščiti, da samo sodeluje. Naš cilj je jasen, uvrstitev na veliko tekmovanje. To je prioriteta."

Zmagali najboljši, Kek navijal za Hrvaško

Selektorja Keka smo na NZS-jevi gala prireditvi še pobarali za komentar v nedeljo končanega svetovnega prvenstva v Katarju, ki so ga osvojili Argentinci. "Zmagala je najboljša reprezentanca, ki je bila najboljša, ko je bilo najbolj potrebno. Imela je nekaj sreče, imela je tudi najboljšega igralca, za katerim pa je stala ekipa." Kek je sicer navijal za Hrvaško. "Jaz mislim, da je za takšno reprezentanco še ena medalja dober rezultat. Vesel sem, da je Slovenija na začetku zadnjega ciklusa premagala Hrvaško (marca 2021), kar pomeni tudi neko kvaliteto slovenske reprezentance. Dobro so odigrali prvenstvo, imeli srečo, ko je bilo najbolj pomembno in sijajnega posameznika v golu."