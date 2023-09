Lani je Haaland za hat-trick potreboval le 38 minut!

Norvežan Erling Braut Haaland med tednom na srečanju lige prvakov proti Crveni zvezdi ni zadel v polno. Zatresel je okvir vrat in prispeval podajo, med strelce pa se ni vpisal, česar privrženci na dvoboju, na katerem je City na beograjska vrata streljal kar 27-krat, od skandinavskega strelskega fenomena niso vajeni. Tokrat se bo nameril na obrambo Nottinghama, kluba, za katerega je v preteklosti igral njegov oče Alfie Haaland. Ko je Nottingham gostoval na Etihadu v prejšnji sezoni, je City zmagal kar s 6:0, Haaland pa je dosegel hat-trick v 38 minutah!

Ranjeni Manchester United, ki ima ogromno težav s poškodbami, zaradi njih je med tednom trener Erik ten Hag na gostovanju v Münchnu (2:4) pogrešal kar 12 igralcev, se odpravlja k Burnleyju.

Arsenal je v sredo nadigral PSV Eindhoven in vknjižil prvo zmago v ligi prvakov. Foto: Reuters

Nedelja prinaša veliki severnolondonski prestižni spektakel med Arsenalom in Tottenhamom, na katerem bodo gostje pogrešali Ivana Perišića. Hrvat bo zaradi hude poškodbe kolena odsoten najverjetneje do konca sezone, topničarji, ki so se vrnili v ligo prvakov in navdušili proti PSV Eindhovnu (4:0), pa želijo z zmago zadržati položaj pri vrhu.

Chelsea, ki v tej sezoni ne igra v Evropi, bo gostila Aston Villo, ki je v četrtek presenetljivo izgubila z varšavsko Legio (2:3), Liverpool pa bo prvič po dolgem času okusil, kako je odigrati tekmo angleškega prvenstva po četrtkovi izkušnji v Evropi. V četrtek je v Linzu po hudem boju ugnal LASK (3:1), tokrat pa ga čaka gostovanje v Londonu pri ambicioznem West Hamu.

Angleško prvenstvo, 6. krog:

Sobota, 23. september:

Nedelja, 24. september:

Lestvica: