Manchester City pred zahtevnim izzivom

Na Otoku se bosta po reprezentančnem premoru kot prva za premierligaške točke pomerila Wolverhampton in Liverpool, ki bi z zmago (začasno) skočil na vrh razpredelnice. Prvak Manchester City, ki se lahko kot edini pohvali s stoodstotnim izkupičkom, odhaja na zahtevno gostovanje k West Hamu, Manchester United pa bo na Old Traffordu pričakal neugodni Brighton. Tottenham želi nadaljevati uspešen niz proti Sheffield Unitedu, v nedeljo pa bosta londonska velikana Chelsea in Arsenal gostovala pri Bournemouthu oziroma Evertonu.