Najboljši angleški reprezentant igra za Arsenal

Napadalec Arsenala Bukayo Saka je bil že drugo leto zaporedoma razglašen za najboljšega nogometaša angleške reprezentance, je v torek sporočila angleška nogometna zveza (FA). Dvaindvajsetletnika, najboljšega igralca Anglije tudi v sezoni 2021/22, so izbrali navijači, poroča britanski BBC. Za njim sta se zvrstila vezist Jude Bellingham in kapetan Anglije, napadalec Harry Kane.

Bukayo Saka je v preteklem letu dosegel sedem golov za Anglijo v desetih nastopih, vključno s prvim hat-trickom v karieri pri zmagi s 7:0 proti Severni Makedoniji na Old Traffordu.

Za tri leve je zadel trikrat tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022, pri čemer je dvakrat zadel ob uvodni zmagi skupinskega dela proti Iranu s 6:2 in enkrat pri zmagi s 3:0 v osmini finala proti Senegalu. Saka, ki je bil prav tako imenovan za mladega igralca leta pri PFA zaradi svoje odlične igre v klubu minulo sezono, je za Anglijo zbral 11 golov v 28 nastopih.

Izbranci Garetha Southgata se bodo v soboto v boju za Euro 2024 pomerili z Ukrajino. Foto: Reuters

Ponovno je v ekipi angleškega selektorja Garetha Southgata tudi za sobotno kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo proti Ukrajini v Vroclavu in torkovo prijateljsko tekmo s Škotsko v Glasgowu.

Igralka leta 2022/23 v Angliji bo znana proti koncu septembra. Levinje so prišle do finala svetovnega prvenstva za ženske in končale kot podprvakinje.