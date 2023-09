Man City ne popušča, na Otoku v pričakovanju derbija

Nogometaši Manchester Cityja tudi po četrtem krogu premier lige ostajajo pri polnem izkupičku. V četrtem dejanju so sinjemodri s 5:1 odpravili Fulham in so še naprej osamljeni na vrhu lestvice. Do visoke zmage je prišel tudi Tottenham, še drugič pa je brez točk ostal Chelsea. Še slabše se je sezona začela za Newcastle, ki je klonil še tretjič, tokrat je bil s 3:1 boljši Brighton. Četrti krog pa prinaša tudi enega največjih otoških derbijev – Arsenal bo v nedeljo ob 17.30 gostil Manchester United. Za nastop bo nared tudi Rasmus Höjlund, 20-letni danski nogometaš, ki je poleti k rdečim vragom prišel iz Atalante.

Manchester City je za četrto zmago sezone na domačem Etihadu za zmago s 5:1 v 31. minuti v vodstvo popeljal Julian Alvarez. Fulham je na drugi strani ekspresno odgovoril že po dveh minutah, ko je na 1:1 izid poravnal Tim Ream. A še pred koncem prvega polčasa, globoko v sodnikovem dodatku, so aktualni prvaki znova povedli, ko je bil natančen Nathan Ake, v drugem polčasu pa je s tremi zadetki – enim iz bele pike – tekmo dokončno odločil Erling Haaland, ki je v tej sezoni že pri šestih doseženih golih.

Son Heung-min je dosegel hat-trick. Foto: Reuters

Do visoke zmage je prišel tudi Tottenham, ki je s 5:2 odpihnil Burnley. Pod hat-trick se je ob zmagi podpisal kapetan Heung-Min Son. Še drugi poraz v sezoni pa so zabeležili nogometaši Chelseaja, ki so morali z 0:1 priznati premoč Nottinghamu. Edini gol na srečanju je dosegel Anthony Elanga.

Še naprej pa odlične predstave kaže Brighton, ki je tokrat s 3:1 ugnal Newcastle. Ta je zabeležil že tretji poraz. Pod vse tri zadetke Brightona se je podpisal Evan Ferguson.

Tretjo zmago so že v petek zabeležili nogometaši West Hama. Luton Town so premagali z 2:1, že četrti gol sezone je zabil Jarrod Bowen. Novinec v ligi tako ostaja brez točke, s tekmo manj je na zadnjem mestu.

V nedeljo veliki derbi

Rasmus Höjlund, ki je spomladi z dansko reprezentanco gostoval tudi v Stožicah in si ga je poleti želelo kar nekaj evropskih velikanov, bi utegnil za Manchester United debitirati prav na velikem derbiju z Arsenalom. "Za njim je dober teden treningov. Dobro mu gre. Dobro se odziva na zahteve. Ja, na voljo bo za nedeljsko tekmo," je na petkovi novinarski konferenci potrdil trener Erik Ten Hag. Prepričan je, da je 20-letnik pripravljen na pritisk, ki ga prinaša igranje za Manchester. "Mislim, da je pripravljen, da začne tekmo." Mladenič je v prejšnji sezoni serie A na 32 tekmah zabil devet golov in za štiri asistiral.

Rasmus Höjlund bo debi na uradni tekmi za Manchester očitno dočakal na derbiju z Arsenalom. Foto: Reuters

Manchester United ima po treh krogih šest točk (dve zmagi in poraz s Tottenhamom), a zdi se, da je pod večjim pritiskom Arsenal. Aktualni podprvak je sezono sicer odprl z zmagama (Nottingham in Crystal Palace), v prejšnjem krogu pa s Fulhamom igral samo 2:2. Trener Mikel Arteta je bil najbolj razočaran s samim prestopom, češ da bodo morali fantje pokazati mnogo več želje. Proti Unitedu jo vedno kažejo: na zadnjih petih domačih tekmah z njimi imajo štiri zmage in en remi. V minuli sezoni so jih januarja premagali s 3:2, so pa septembra lani izgubili na Old Traffordu (1:3).

