V živo: Haalandu se to v premier ligi še ni zgodilo, a ...

V tretjem krogu angleškega prvenstva Manchester City, ki je še edina stoodstotna ekipa lige, pravkar gostuje pri Sheffield Unitedu. Erling Haaland je v 37. minuti zapravil strel z bele pike, potem ko je zadel vratnico, nato pa se je v drugem polčasu le vpisal med strelce. Arsenal je v soboto prvi gol dobil že v prvi minuti, Manchester United pa dva v prvih štirih minutah. Rdeči vragi so na koncu Nottingham vseeno premagali (3:2), topničarji pa so s Fulhamom igrali 2:2. Prvi poraz sezone je doživel Brighton (1:3 proti West Hamu).

Nedelja, 27. avgust:

Do tega kroga stoodstotni Manchester City se pravkar mudi na gostovanju pri Sheffield Unitedu. Sinjemodri so imeli v v 37. minuti veliko priložnost za vodstvo, saj je sodnik pokazal na belo piko v njihovo korist. Osmič v premier ligi je odgovornost prevzel Erling Haaland, a je bil tokrat prvič neuspešen, njegov poskus pa je zadel desno vratnico. Norvežan se je nato v drugem polčasu svojim soigralcem le oddolžil, ko je v 63. minuti po podaji Jacka Grealisha zadel z glavo.

Chelsea jo je dočakal

Tretji krog angleške premier lige sta v petek odprla Chelsea in Luton Town. S 3:0 so prvo zmago sezone dosegli Londončani. Za Chelsea je bil začetek sezone vse prej kot uspešen. V prvem krogu je igral 1:1 z Liverpoolom, v drugem pa doživel boleč poraz z West Hamom z 1:3. In to z igralcem več. Ob tem sta njihovi najdražji okrepitvi, Enzo Fernandez in Moises Caicedo, obe zapravili strel z bele točke. Je pa res, da z novim trenerjem Mauriciom Pochettinom in številnimi novinci še gradijo novo moštvo.

Ker še prenavljajo Lutonov stadion Kenilworth Road, tekme drugega kroga niso odigrali. Zdaj novinec v premier ligi gostuje na Stamford Bridgeu. Foto: Reuters V tretjem krogu je bil nasprotnik vendarle pravi za prvo zmago. To je novinec v premier ligi Luton Town, ki je del priprav na sezono opravil v Kranjski Gori. Premierligaško zgodbo so začeli z visokim porazom proti Brightonu (1:4), a imeli dva tedna za pripravo na Chelsea, saj je bila njihova tekma drugega kroga preložena (prenova stadiona še poteka). Vmes so se okrepili med vratnicama: pripeljali so izkušenega nizozemskega vratarja Tima Krula, ki je nazadnje branil za Norwich. Krul tokrat še ni branil, med vratnicama je bil Thomas Kaminski in dobil je tri gole. Dvakrat ga je premagal Raheem Sterling. Končni izid 3:0 je v 75. minuti postavil Nicolas Jackson.

Man United in Arsenal sta se igrala z ognjem

Casemiro Foto: Reuters Dramatično pa je bilo sobotno popoldne v premier ligi. Manchester United je proti Nottinhgamu že v četrti minuti zaostajal z 0:2. A na koncu vseeno osvojil vse tri točke. Preobrat sta v drugem polčasu pristreljala Casemiro in Bruno Fernandes z bele točke (3:2). Zaradi številnih kartonov in prekinitev je imel drugi polčas kar 14 minut sodnikovega dodatka.

Prvi poraz sezone je grozil tudi Arsenalu, ki je dobil gol že v prvi minuti. Za vodstvo Fulhama je zadel Andreas Pereira. Bukayo Saka in Eddie Nketiah sta sredi drugega polčasa topničarje pripeljala do vodstva. A je za delitev točk in končni izid 2:2 zadel Joao Palhinha. In to z igralcem manj.

Tottenham je z 2:0 premagal Bournemouth. Foto: Reuters

Tottenham je v soboto popoldne z 2:0 premagal Bournemouth in se začasno povzpel na prvo mesto (sedem točk). Po zmagah na uvodnih dveh tekmah sezone je zdaj prvi poraz doživel Brighton. S 3:1 ga je premagal West Ham, ki ima zdaj tudi tako kot Tottenham in Arsenal sedem točk.

Petek, 25. avgust:

Sobota, 26. avgust:

Nedelja, 27. avgust:

