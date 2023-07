Premierligaš: Hvala, Slovenija. Čudovita si!

Luton Town FC je eden najstarejših angleških nogometnih klubov (1885). S tretjim mestom v zadnji sezoni championshipa (druge angleške lige) se je sploh prvič uvrstil v premier ligo. Pri tem je ostal zvest svoji tradiciji, da poletne priprave opravi v Sloveniji. Trenirali (pa tudi zabavali) so se v Kranjski Gori. V slogu številnih slovenskih športnikov, od košarkarjev do smučarjev, ni manjkalo niti namakanje v bližnjem ledenem potoku.

The lads at training today 📸



🇸🇮 | #COYH pic.twitter.com/rtDnilYG6U — Luton Town FC (@LutonTown) July 20, 2023

Kako je pripravljalni kamp potekal, si lahko Anglija, Evropa in svet ogledajo v njihovem polurnem videoposnetku, ki so ga objavili na portalu YouTube. Lahko se prepričate, da so s tem naredili tudi lepo reklamo za Slovenijo. S kolesi so šli na jogo ob jezero Jasna, v katerem so se nato ohladili. S čudovito kuliso Julijskih Alp. Bilo so tudi na izletu v Ljubljani.

Premier liga se s svojo 32. sezono (oziroma 125. sezono angleškega nogometa) začenja 11. avgusta. Slovenska prva liga pa že ta konec tedna.