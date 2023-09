Na trgu dejavni turški klubi, Carrasco v Savdsko Arabijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko se je prestopni rok na Otoku že končal, pa so ti ponekod po Evropi še vedno odprti. Dejavni so predvsem v Turčiji, kjer se je Galatasaray okrepil z dvema nogometašema Tottenhama Davinsonom Sanchezom in Tanguyem Ndombelejem, v Besiktas pa se iz Manchester Uniteda seli Eric Bailly. Belgijec Yannick Carrasco odhaja v Savdsko Arabijo.