Po 18 letih se vrača v matični klub

"Vesel sem, da sem se vrnil. To je poseben dan in lepo je biti spet doma. Pred podpisom pogodbe me čaka še zdravniški pregled," je po prihodu v andaluzijsko prestolnico dejal 37-letni Ramos, ki se je po krstni sezoni 2004/05 v elitni španski ligi nato iz Seville preselil v Madrid.

Za Real je igral kar 16 let ter med letoma 2005 in 2021 osvojil štiri naslove evropske lige prvakov in pet naslovov prvaka Španije.

Med letoma 2021 in 2023 je bil član razvpitega francoskega moštva PSG, po koncu pogodbe s pariškim klubom pa se je kljub izjemno privlačnim in donosnim ponudbam iz Savdske Arabije odločil, da se bo vrnil v Sevillo, ki je po štirih krogih - ob tekmi manj - na zadnjem mestu v 20-članskem španskem prvenstvu.

Ramos je globoke sledi pustil tudi na reprezentančnem prizorišču. Bil je nosilec igre španske izbrane vrste na vseh zmagovitih tekmovanjih v zadnjem 15-letnem obdobju, kot so svetovno prvenstvo v Južni Afriki 2010 ter evropski prvenstvi v Avstriji in Švici 2008 ter na Poljskem in v Ukrajini 2012.

