Nizozemski zvezdnik v Savdsko Arabijo, španski pa na Japonsko

V številnih evropskih ligah so menjave igralcev znova možne šele v zimskem prestopnem roku. PSG je sinoči potrdil odhod nekdanjega igralca Liverpoola Georginia Wijnalduma. Po poročanju medijev je nizozemski reprezentant z novimi delodajalci podpisal triletno pogodbo (do leta 2026), PSG pa naj bi za prestop prejel osem milijonov evrov.

Thrilled to start a new chapter in my career @Ettifaq 🟢🔴 pic.twitter.com/kb9EXfmd6O