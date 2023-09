Neymar: Z Messijem sva pri PSG doživljala pekel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Z Argentino se je prebil v nebesa in v zadnjih letih je osvojil prav vse, kar se osvojiti da. A v Parizu je doživljal pekel," je o najboljšem nogometašu leta še povedal 31-letni Brazilec.

Neymar se v pogovoru za Globesporte, kot ga navaja nemška tiskovna agencija dpa, ni spustil v podrobnosti, a dodal, da so Messija v francoski prestolnici neupravičeno kritizirali in da si Argentinec ob odhodu z nogometnega vidika ni zaslužil načina, kot se je zgodil.

Neymar in Messi, slednji je letos odšel v Miami, sta za PSG igrala dve sezoni. Že pred tem sta bila med letoma 2013 in 2017 tudi soigralca pri Barceloni. Vsaj Messi pa je na katalonski klub še vedno navezan saj je nedavno na eni od novinarskih konferenc poudaril, da si ni želel zapustiti Barcelone. Tudi sam je takrat povedal, da so bili časi pri PSG težki.

V dresu Miamija Messi spet blesti. Klub je v uvodu v sezono popeljal do devetih zaporednih zmag in slavja v ligaškem pokalu. Prav danes pa se je njegov Inter Miami veselil še prestižne zmage nad branilci naslova Los Angelesom s 3:1. Kar pri dveh golih je bil podajalec prav Messi.

Tudi Neymar je pred nekaj tedni zapustil Pariz in se preselil na Arabski polotok k Al Hilalu.

