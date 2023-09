PSG prerešetal mrežo Lyona, sladka zmaga Luke Elsnerja

V francoski ligue 1 že po prvih treh krogih ni bilo več ekipe, ki bi imela stoodstotni izkupiček tri zmage in devet točk. S po sedmimi točkami sta bila na vrhu Monaco in Marseille. Marseille je v četrtem krogu osvojil le točko, z Nantesom je v petek zvečer igral 1:1. Bolj uspešen je bil v soboto Monaco, ki je Lens za svojo tretjo zmago in vrh lestvice odpravil s 3:0 in je na štirih tekmah skupaj zabil kar 13 golov.

Marseille je povedal že v četrti minuti (Ismaila Sarr), Nantes pa je od devete minute igral le z desetimi, saj je bil zaradi zadrževanja izključen Bastien Meupiyou. A je v 39. minuti prvemu strelcu lige uspel izjemen gol s škarjicami. Mostafa Mohamed je tako zabil za 1:1 (njegov četrti gol sezone), kar pa je bil tudi končni izid.

V prejšnji sezoni je Le Havre popeljal do drugoligaškega naslova, v tej sezoni, ko nastopa med francosko elito, pa je v 4. krogu dočakal prvo zmago. Luka Elsner je z varovanci s 3:0 nadigrali Lorient. Foto: Guliverimage

Le Havre Luke Elsnerja je dočakal prvo zmago. Do zmage je prišel v drugem polčasu, ko je tudi dosegel vse tri zadetke, njihovi avtorji pa so bili Daler Kuzjajev, Nabil Alioui in Nolan Mbemba. Antoine Joujou je bil podajalec pri zadnjih dveh zadetkih ekipe, ki je zdaj pri petih točkah.

Lille, pri katerem bo Olimpija 20. septembra vstopila v skupinski del konferenčne lige, je z 1:0 ugnala Montpellier, aktualni prvak PSG, ki je zadnji dan prestopnega roka poskrbel za posel dneva in za 95 milijonov evrov pripeljal francoskega reprezentanta Randala Kolo Muanija, pa je blestel na gostovanju v Lyonu. Nekdanji napadalec Eintrachta je dvoboj zaradi poškodbe gležnja izpustil, je pa blestel njegov reprezentančni soigralec Kylian Mbappe, ki je v zadnjih treh nastopih dosegel kar pet zadetkov in je že prvi strelec tekmovanja. V prvem polčasu sta za Parižane zadela še Achraf Hakimi in Marco Asensio.

Francosko prvenstvo, 4. krog:

Petek, 1. september:

Sobota, 2. september:

Nedelja, 3. september:

Lestvica: