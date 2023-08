Mbappe zabil dvakrat, PSG prvič zmagal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V francoski ligue 1 ni več stoodstotne ekipe. Na prvi tekmi tretjega kroga je Monaco z Nantesom igral 3:3, Brest pa je v soboto izgubil z 0:2 (boljši je bil Marseille). PSG je le prišel do prve zmage, Marco Asencio in dvakrat Kylian Mbappe sta zadela proti podprvaku Lensu (3:1). Le Havre, ki ga vodi Luka Elsner, bo prvo zmago skušal doseči v nedeljo proti Rennesu.

Nantes, ki je prišel do prve točke v sezoni, je proti Monacu na domačem igrišču hitro prevzel pobudo, v glavni vlogi pa je bil Mostafa Mohamed, ki je najprej v peti minuti unovčil enajstmetrovko, v 48. pa povišal na 3:1. Vmes je za domače zadel še Jean-Charles Castelletto (15.), pri gostih pa letos strelsko razpoloženi Takumi Minamino (27.). Drugi gol za Monačane je prispeval Wissam Ben Yedder.

Kylian Mbappe, ki je znova srečen pri PSG-ju, je pri treh golih v novem francoskem prvenstvu. Foto: Reuters Minamino s tremi in Ben Yedder s štirimi goli sta trenutno tudi na vrhu lestvice strelcev. Glede na prikazano so Monačani v 85. minuti zasluženo prišli do izenačenja, zadel je Myron Boadu, ki je v igro vstopil le nekaj sekund pred tem.

Težko delo v nedeljo ob 13. uri čaka Luko Elsnerja in njegov Le Havre. S prvih dveh tekem imajo eno točko, zdaj pa igrajo z Rennesom, ki je v prvem krogu Metz premagal s 5:1.

Francosko prvenstvo, 3. krog:

Petek, 25. avgust:

Sobota, 26. avgust:

Nedelja, 27. avgust:

Lestvica: