Elsner piše zgodovino, Enrique ostaja negotov

Luis Enrique Foto: Reuters PSG je osvojil devet od zadnjih desetih francoskih prvenstev. Ima pa novega glavnega trenerja, to je Španec Luis Enrique, ki je pred leti Barcelono dvakrat popeljal do naslova španskega prvaka. Tik pred prvo tekmo Enrique še naprej ne ve, ali bo lahko računal na tri ključne igralce.

Kyliann Mbappe, ki je napovedal, da naslednje leto ne bo podaljšal pogodbe in bo tako odšel brez odškodnine, je "kazensko" na stranskem tiru. Predsednik Nasser Al Khelaifi ga brez odškodnine ne bo spustil, saj so zanj pred leti plačali 180 milijonov evrov. "To se je v preteklosti že zgodilo in so težavo rešili tako, da je bilo v dobro igralca in kluba. Upam, da bosta kluba in igralec tudi tokrat to rešila," je svojo željo o Mbappeju na petkovi novinarski konferenci izrazil Enrique.

Kaj pa Marco Verratti in Neymar? Računa nanju? "V moji navadi je, da pogovore z igralci zadržim zase. Ni profesionalno, da bi o tem govoril javno. Naj to ostane skrivnost. Na zelenici bomo pokazali, kakšna je moja ideja o igri naše ekipe."

Francosko prvenstvo, 1. krog:

Petek, 11. avgust:

Sobota, 12. avgust:

Nedelja, 13. avgust:

Lestvica: