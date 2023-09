Odegaard podaljšal z Arsenalom

Kapetan norveške nogometne reprezentance in angleškega prvoligaša Arsenala Martin Odegaard je z angleškim klubom podpisal novo dolgoročno pogodbo, je na svoji spletni strani zapisal londonski klub. Ta bo 24-letnega Norvežana v Londonu zadržal do konca junija 2028.

Martin Odegaard je četrto sezono član Arsenala, potem ko se je topničarjem sprva pridružil januarja 2021 kot posojen nogometaš madridskega Reala.

V domovini je že pri 15 letih debitiral za Stromsgodset, nato pa se preselil v špansko prestolnico. Svoj premierni nastop v belem dresu je dočakal pri 16 letih in 157 dneh, s čimer je postal najmlajši igralec v zgodovini kluba.

V naslednjih sezonah je kot posojen nogometaš igral za nizozemska Heerenveen in Vitesse ter španski Real Sociedad. Za norveško izbrano vrsto je debitiral avgusta 2014 pri zgolj 15 letih, od marca 2021 pa je tudi njen kapetan.

"Podpis nove pogodbe je bila zelo lahka odločitev. Predvsem to, kar zdaj počnemo kot klub, je nekaj posebnega in želim biti del tega. Resnično sem navdušen nad tem, kar me čaka. Našel sem kraj, kjer se bom lahko ustalil in ga imenoval svoj dom," je ob podpisu pogodbe dejal Odegaard.

"To je dobra novica za vse, ki so povezani z Arsenalom. Je naš kapetan in zelo spoštovana oseba v našem klubu. Je odličen vzornik in profesionalec, ki v vse, kar počne, vnaša kakovost in zrelost. Na igrišču je mlad igralec vrhunske kakovosti," pa je dodal trener Arsenala Mikel Arteta.

