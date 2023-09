Fotografija, ki je šokirala in nasmejala svet

Norveški nogometni zvezdnik Erling Braut Haaland slovi po izjemni fizični moči in višini, s katerima izstopa na zelenici. Ko pa ga je po tekmi z West Hamom (3:1) za skupno fotografijo zaprosil afriški košarkarski orjak Mamadou N'Diaye in jo nato objavil na družbenem omrežju, je predstavil Skandinavca v povsem drugačni luči. Fotografija je nasmejala svet, tudi zaradi Haalandovega ''pritlikavega'' soigralca Bernanda Silve.

V zadnjih dneh po svetu kroži še kako viralna fotografija, na kateri so objeti zelo visoki košarkar Mamadou N'Diaye ter trije nogometni zvezdniki Manchester Cityja. 30-letni Senegalec, ki kljub izjemni višini v profesionalni košarki ni ustvaril vrhunskih dosežkov in zadnja leta nastopa v Mehiki, je obiskal evropske in angleške nogometne prvake po prvenstveni tekmi v Londonu, kjer so konec prejšnjega tedna premagali West Ham s 3:1.

Ndiaye obožuje nogomet in rad obiskuje tovrstne spektakle, ko pa je pred objektiv povabil Erlinga Haalanda, Bernarda Silvo in Edersona, je zaradi razlik v telesni višini nastala fotografija, ki je marsikoga šokirala, nato pa spravila v smeh.

He made Haaland look like Messi 😭 pic.twitter.com/u5d20R9wIJ — Mr Black⁛ (@MrBlackOG) September 19, 2023

Na njej strelski kralj Cityja, samozavestni Skandinavec, ni kaj dosti izstopal. Na družbenih omrežjih ni manjkalo šaljivih komentarjev, nekateri so šli v to smer, da so Haalandu dali vedeti, da je zdaj izkusil, kako se v realnem življenju počuti Lionel Messi, ki že od nekdaj slovi kot eden nižjih nogometašev. Razlika v višini je še bistveno bolj izstopala pri Bernardu Silvi. Portugalec, sicer visok 173 cm, ni Senegalcu segal niti do ramen. Spominjal je na palčka, proti Ndiayeju pa je bil izrazito majhen tudi brazilski vratar Ederson, ki sicer v višino meri 188 cm.

Bernardo Silva se je poškodoval na zadnji tekmi, ko je City po preobratu v drugem polčasu v uvodnem krogu lige prvakov doma premagal Crveno zvezdo s 3:1. Portugalec se je pridružil seznamu poškodovanih igralcev, na katerem so že Mateo Kovačič, Jack Grealish, Kevin de Bruyne in John Stones, kar bi lahko trenerju Josepu Guardioli v nadaljevanju sezone predstavljalo kar nekaj težav. Foto: Reuters

N'Diaye je bil svojčas atrakcija lige NCAA, kjer je bil njegov veliki tekmec njegov rojak Tacko Fall. Oba sta visoka 229 cm. Ko sta se njuna kluba leta 2015 pomerila v ligi NCAA (US Irvine in Central Florida), je tako svet prisostvoval obračunu najvišjih udeležencev tekmovanja, ki skupno merita kar 458 centimetrov!

Nepozaben dvoboj senegalskih orjakov. N'Diaye proti Fallu:

N'Diaye se je po podaljšku veselil tesne zmage s 61:60. Pozneje zaradi zdravstvenih težav ni nikoli zaigral v ligi NBA. V poletni ligi se je pridružil Golden Statu, nato vzpostavil stik z Detroitom, a ni nikoli sklenil sodelovanja. V zadnjih sezonah nastopa v Mehiki.