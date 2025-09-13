V živo: Gyökeres zabija za Arsenal, Bijol na debi čaka na lopi

Po razburljivem zaključku prestopnega roka in septembrskih reprezentančnih akcijah se nadaljuje angleško prvenstvo. Začelo se je s sobotnim srečanjem Arsenal - Nottingham. Viktor Gyökeres je zadel za povišanja vodstva na 2:0. Jaka Bijol bi lahko krstni nastop v dresu Leedsa v premier ligi dočakal na gostovanju pri Fulhamu (je med rezervisti). Prvak Liverpool se bo v nedeljo mudil pri Burnleyju, ogromnega zanimanja pa bo deležen mestni spopad med Cityjem in Unitedom v Manchestru, kjer pred derbijem ne manjka primerjav med Erlingom Haalandom in Benjaminom Šeškom, ki še čaka na svoj strelski prvenec na Otoku.

Četrti krog angleškega prvenstva se je začel v času sobotnega kosila na stadionu Emirates v Londonu. Arsenal gosti Nottingham, ki ima novega trenerja. Portugalca Nuna Espirita Santa je nasledil Avstralec Ange Postecoglou. Pred nekaj meseci je s Tottenhamom osvojil evropsko ligo, zdaj bo v tem tekmovanju nastopal še s klubom, pri katerem kot tehnični direktor deluje Miran Pavlin. Domači pogrešajo poškodovanega Bukaya Sako, Postecoglou pa lovi svojo sploh prvo zmago, odkar deluje na Otoku, proti Arsenalu.

Krstni nastop Jake Bijola v Londonu?

Jaka Bijol bo z Leedsom v soboto gostoval na Craven Cottageu v Londonu. Foto: Guliverimage V soboto bi lahko krstni nastop v premier ligi dočakal Jaka Bijol. Za zdaj je v angleškem prvenstvu dvakrat sedel na klopi za rezervne igralce, zaigral in tudi takoj izpadel pa je v angleškem ligaškem pokalu. Na zadnjih tekmah sta v zadnji vrsti igrala Joe Rodon in Pascal Struijk. Nemški strateg Daniel Farke je tako ravnal tudi tokrat, Krošec na priložnost čaka s klopi za rezerviste?

Nedeljski spored odpirata Burnley in Liverpool. Prvaki bodo gostovali na Turf Mooru, prvič po rekordnem prestopu iz Newcastla pa bo za nastop kandidiral tudi Alexander Isak. Šved, najdražji nakup v zgodovini tekmovanja (144 milijonov evrov), je v tej sezoni odigral le 18 minut na reprezentančnem gostovanju v Kosovu, kjer si je Švedska privoščila nenačrtovan spodrsljaj (0:2). Trener Arne Slot napoveduje, da bo treba na obdobje, ko bi lahko Isak že začenjal dvoboje, še malce počakati.

Alexander Isak je med tednom odigral 18 minut na gostovanju v Prištini. Foto: Reuters

Avstrijec primerjal Haalanda in Šeška

Erling Haaland je med tednom proti Moldaviji dosegel kar pet zadetkov in dve podaji. Foto: Reuters Vrhunec četrtega kroga predstavlja mestni derbi na Etihadu. Spopadla se bosta Manchester City in Manchester United, po treh krogih pa so presenetljivo višje na lestvici rdeči vragi. Pred dvobojem ne manjka primerjav med 25-letnim Erlingom Haalandom, ki je med tednom na reprezentančni tekmi proti Moldaviji prispeval kar pet zadetkov in dve podaji, ter tri leta mlajšim Benjaminom Šeškom.

Na Otoku so za primerjavo zaprosili Avstrijca Reneja Aufhauserha, ki je z obema napadalcema sodeloval kot pomočnik trenerja v Salzburgu. "Haalanda bi ocenil z desetico. Je izjemen napadalec, svojo oceno je dosegel že ob prestopu iz Dortmunda v Manchester. Benjiju (Benjamin Šeško, op. p.) pa bi podelil devetico, morda devetico in pol od deset. Ima potencial, v naslednjem letu ali dveh se bo še razvil in napredoval, o tem sem prepričan," je za Sky Sports povedal 49-letni Avstrijec in mlademu Slovencu napovedal lepo prihodnost.

Ferdinand: Šeško bo potreboval vsaj mesec dni

Rio Ferdinand deluje kot strokovni komentator. Foto: Reuters Kako pa o Šešku in njegovi prihodnosti razmišlja klubska ikona Uniteda Rio Ferdinand? Na Otoku čakajo prvi zadetek oziroma asistenco Radečana, ki je za rdeče vrage zbral štiri nastope, a je v angleškem prvenstvu vselej vstopal v igro s klopi. Edini nastop od prve minute je zbral v angleškem ligaškem pokalu, kjer pa si je angleški velikan pod vodstvom Rubena Amorima privoščil sramoten izpad proti četrtoligašu Grimbsy Townu.

Zato je Šeško, za katerega je Man Utd odštel več kot 80 milijonov evrov, pod vse večjim pritiskom. Preostali dragi novinci na Otoku (Hugo Ekitike pri Liverpoolu, Viktor Gyökeres pri Arsenalu in Joao Pedro pri Chelseaju) že tresejo mreže, Šeško pa čaka tako na prvi zadetek kot tudi prvi nastop v prvenstvu od prve minute.

Ferdinand, nekdanji branilec Uniteda, ne verjame, da bo Šeško čez noč ujel strelsko formo. "Mora se navaditi na hitrost tekmovanja. Potreboval bo vsaj mesec dni, preden bo sploh lahko pomislil, da je v dovolj dobrem položaju, da lahko pokaže vse, kar zna," je povedal za Daily Mail in dodal: "Je še mlad fant. Ima ogromen potencial, o tem ni dvoma, a potencial in dokazovanje le-tega sta dve povsem različni stvari. Ne bi bilo primerno trditi, ali mu lahko uspe ali ne, bo pa največji pokazatelj čas."

Benjamin Šeško še čaka na svoj prvi zadetek, odkar je rdeči vrag. V ponedeljek je ostal praznih rok s Kekovo četo v Baslu (0:3), a nekajkrat ogrozil švicarska vrata. Foto: Reuters

Na Otoku sicer vladajo različna mnenja o Šešku. Nekdanji napadalec Uniteda Louis Saha tako meni, da Slovenec v svoji krstni sezoni v Angliji zaradi pomanjkanja kakovostnih zveznih igralcev pri rdečih vragih ne bo pustil večjega pečata.

Nedelja, 14. september:

