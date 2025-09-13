Vodilni Real Madrid je v četrtem krogu la lige gostuoval pri Realu Sociedadu in zmagal z 2:1, pa čeprav je od 32. minute igral z igralcem manj. Athletic Bilbao skuša zadržati stoodstotni izkupiček po baskovskem spopadu z Alavesom. Atletico Madrid z Janom Oblakom, ki ga kmalu čaka jubilej, proti izrazito neugodnemu Villarrealu napada prvo zmago v sezoni. Barcelona bo zaradi zapletov pri prenovi stadiona in zasedenosti Montjuica v nedeljo gostila Valencio na objektu z zgolj šest tisoč sedeži. V uvodnem dejanju kroga sta se že v petek udarila Sevilla in Elche in se razšla brez zmagovalca (2:2).

V španskem prvenstvu sta imela po treh krogih maksimalno število točk le še Real Madrid in Athletic Bilbao. Beli baletniki jih imajo tudi po zahtevnem gostovanju v San Sebastianu. Zmagali so z 2:1, pa čeprav je bil že v 32. minuti izključen Dean Huijsen. Arda Güler je sicer zadel že v drugi minuti tekme, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Deset minut pozneje je za vodstvo Madrida vendarle poskrbel Kylian Mbappe. Güler je ob koncu prvega polčasa dosegel še regularen gol. Domači Sociedad, za katerega je novi trener Madrida Xabi Alonso odigral več kot 120 tekem, je v drugem polčasu kljub igralcu več prišel le do znižanja izida, pa še to po 11-metrovki. To je uspešno izvedel Mikel Oyarzabal.

Athletic Bilbao je v zaključku prestopnega roka sklenil dogovor z Aymericom Laportejem. Athletica ne sme na štirih tekmah voditi kaznovani trener Ernesto Valverde, na sobotni tekmi z Alavesom pa manjka tudi mladi napadalec Nico Williams, ki se se je poškodoval v državnem dresu.

Atletico nujno potrebuje zmago, Oblak pred jubilejem

Diego Simeone ni začel sezone 2025/26 po načrtih. Foto: Reuters V soboto je na delu tudi Atletico Madrid. Četa predstavlja Diega Simeoneja je razočaranje v tej sezoni. Na treh tekmah je osvojila le dve točki, na lestvici pa zasedala le 17. mesto,. Zdaj je k njim prišla napadalno najbolj razigrana ekipa v la ligi. Villarreal je na krilih imenitnih strelcev (Nicolas Pepe, Ayoze Perez in Tajon Buchanan) v tej sezoni dosegel že osem zadetkov. Jan Oblak ima tako težko delo.

Škofjeločan z Atleticom lovi prvo zmago kot tudi svojo prvo tekmo brez prejetega gola. Na reprezentančnih tekmah s Švedsko in Švico jih je dobil kar pet, pred tem pa v uvodnih treh krogih španskega prvenstva še štiri. To pa je povprečje, ki – tako poudarja denimo Mundo Deportivo – ni podobno tistemu, s katerim šestkratni dobitnik priznanja zamora, s tem pa tudi rekorder izbora, običajno razvaja navijače.

Za kapetan slovenske izbrane vrste je 499. tekma med vratnicama Atletica, v sredo ga nato čaka jubilejna 500. Obeta se atraktivno gostovanje v ligi prvakov, Oblak se bo namreč mudil na Anfieldu, kjer je pred petimi leti že blestel in izločil Liverpool. Izkušeni Slovenec se bo tako na večni lestvici nogometašev Atletica z največ nastopi pridružil dvojici, ki se je že vpisala v klub 500. To sta kapetan Atletica Koke (686) in pa Adelardo (553).

Nedeljsko srečanje med Barcelono in Valencio bo presenetljivo potekalo zgolj pred šest tisoč gledalci. Zaradi zamaknjene vrnitve na prenovljeni Camp Nou ter dejstva, da je olimpijski stadion Montjuic v nedeljo zaradi koncerta Američana Posta Malona zaseden, bo dvoboj odigran na stadionu Johan Cruyff, na katerem sicer igrata redne tekmovalne tekme ženska zasedba Barcelone in B-ekipa.

