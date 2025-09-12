Jabolčni zavitek z Michelinovim podpisom

Jeseni, ko dozoreva sadje in se naše shrambe polnijo z domačo ozimnico, se v naše nosnice prikrade prav poseben vonj, ki srednjo Evropo osvaja že 300 let. Vonj sladice, ki združuje v vrtinec ujeto kot dih tanko testo, sočna, sladka jabolka in kraljevski cimet. Ja, uganili ste. V naših krajih jesen diši po jabolčnem zavitku.

Čeprav se nam zdi jabolčni zavitek skoraj domač in samoumeven, ima svoje korenine v cesarski kuhinji. Najstarejši znani recept za "Apfelstrudel" sega v leto 1697 in se hrani v mestnem arhivu Dunaja. Sprva je bil to luksuzen posladek, ki so si ga lahko privoščili le plemiči in višji sloji, saj je tanko vlečeno testo veljalo za pravo kuharsko čarovnijo. Sčasoma pa se je recept razširil po celotnem Avstro-Ogrskem cesarstvu in postal del domače kulinarike od Dunaja do Ljubljane.

Prvi znani pisni recept za jabolčni zavitek je bil objavljen leta 1696 v rokopisni kuharski knjigi na Dunaju z naslovom "Koch Puech". Foto: Wienbibliothek im Rathaus

Beseda Strudel v nemščini pomeni vrtinec – in ime ni naključno. Testo se pri pripravi ovije okoli nadeva kot spiralni tok, ki ujame sočnost jabolk in aromo cimeta v popoln zavoj. Ta oblika ni le estetska, ampak tudi simbolična: kot vrtinec, ki vase potegne vse okuse in jih poveže v eno samo doživetje.

V Sloveniji se je uveljavila beseda zavitek, ki zveni bolj domače, preprosto in ljudem bližje. Prav ta dvojnost – med imenitnim štrudljem in domačim zavitkom – odseva zgodbo sladice, ki je prepotovala cesarske palače in kmečke kuhinje. Na koncu pa povsod ostala enako ljubljena, ker združuje to, kar je ljudem najbližje: toplino doma, sladkost sadja in prijetno družbo ob mizi.

Od cesarske mize do domače kuhinje

V času Marije Terezije in Franza Jožefa I. je jabolčni zavitek postal sinonim za cesarsko sladico. Postregli so ga kot del protokolarnih večerij in družinskih obedov višjega razreda. Postal je torej ne le kmečka, ampak tudi dvorska jed. Foto: Wikipedia / Martin van Meytens Priljubljenost zavitka skriva preprosto resnico: v njem je vse, kar povezuje generacije. Jabolka, ki jih jeseni naberemo na domačem vrtu, cimet, ki prinaša občutek topline, in testo, ki kljub preprostosti simbolizira spretnost in tradicijo. Je sladica, ki je enako primerna za praznično mizo kot za skromno popoldansko druženje ob kavi.

V trgovinah Spar vas bo to jesen v vrtinec okusa ujel prav poseben jabolčni zavitek. Iz mojstrske kuhinje Michelinovega chefa je pridišal zavitek, ki nadaljuje to bogato zgodbo. Chef Gregor Vračko je reinterpretiral slovito klasiko, in jo oplemeniti z inovativnimi detajli, ki dvignejo sladico na raven kulinarične umetnosti.

Foto: Shutterstock

Različne izdaje zavitka po Evropi

V vsaki regiji zavitek pripoveduje svojo zgodbo: v dunajski kavarnici nežno plava v vaniljevi omaki, v severni Nemčiji se zlije s kozarcem Grand Marnierja v strastnem flambiranju, v italijanskem Tridentu ga spremlja hladna kepica vaniljevega sladoleda – in prav ta raznolikost osvetli edinstvenost SPAR Premium jabolčnega zavitka by Gregor Vračko , ki vse tradicije spoštuje – a hkrati ustvari svoj prepoznavni pečat.

Dunaj in celotna Avstrija : klasično z vaniljevo omako, smetano, sladkorjem,

: klasično z vaniljevo omako, smetano, sladkorjem, Jug Nemčije, Poljska, Češka : prilagojeno kavnim ritualom, bogato posipan s sladkorjem v prahu, včasih topel s kepico sladoleda,

: prilagojeno kavnim ritualom, bogato posipan s sladkorjem v prahu, včasih topel s kepico sladoleda, Sever Nemčije : flambirane različice, včasih pospremljene z žličko ruma in kepico sladoleda,

: flambirane različice, včasih pospremljene z žličko ruma in kepico sladoleda, Francija: v Alzaciji ga pogosto postrežejo z oreščki ali rozinami in zaužijejo s kozarcem aromatičnega alzaškega belega vina. Drugje po Franciji pa ga spremljata crème fraîche ali sladka smetana.

Foto: Spar

Jabolčni zavitek SPAR Premium

Za preobrazbo jabolčnega zavitka iz domače klasike v pravo kulinarično doživetje je poskrbel chef Gregor Vračko, eden najbolj cenjenih slovenskih kuharskih mojstrov. Z Michelinovo zvezdico nagrajeni chef iz Hiše Denk je znan po tem, da tradicijo spoštuje – a je nikoli ne jemlje za samoumevno. V njegovem svetu je tudi na videz preprosta jed priložnost za mojstrsko izvedbo, presenečenje in vrhunski okus.

Foto: Spar V sodelovanju s SPAR Slovenija je nastal SPAR Premium jabolčni zavitek by Gregor Vračko – sladica, ki ohranja vse, kar imamo radi pri klasičnem zavitku, a jo dvigne s finimi podrobnostmi: rahlo hrustljavo, tanko razvaljano testo, izbrana jabolka slovenskega porekla, uravnotežena količina cimeta in prepoznaven podpis chefa, ki namesto rozin zavitek oplemeniti z brusnicami. Te prinašajo več svežine, manj zasičenosti in nekoliko bolj živahno kislino, ki lepo uravnoteži sladkobo jabolk. Brusnice niso tukaj le kot nadomestek za rozine, temveč kot izbor, ki doda živahnost, kompleksnost in sodobnost.

Gre za zavitek, ki ne poskuša izumljati na novo – temveč poglobiti. Vsak grižljaj združuje domačnost z mojstrstvom, tradicijo s prefinjenostjo. Je poklon spominom in hkrati korak naprej. Namenjen vsem, ki prisegajo na kakovost in iščejo nekaj več – tudi takrat, ko gre za nekaj tako znanega, kot je jabolčni zavitek.