Strgala se je žičnica: umrla dva človeka

Dva človeka sta umrla v nesreči žičnice na ruskem Elbrusu. Kot poroča ruska agencija Tass, se je žičnica strgala.

Na gori Elbrus v Kabardino-Balkariji sta v nesreči žičnice umrli dve osebi, je povedal predsednik republike Kazbek Kokov. Umrl je prebivalec Kabardino-Balkarije in turist. Devet ljudi je bilo ranjenih, je sporočilo lokalno ministrstvo za zdravje. "Reševalci so na kraju dogodka, trupla umrlih evakuirajo," so navedli.

Nesreča se je zgodila okoli 15. ure po moskovskem času, je sporočil regionalni oddelek preiskovalnega odbora. Zaradi neupoštevanja varnostnih zahtev je bil sprožen kazenski postopek, je sporočil preiskovalni odbor.