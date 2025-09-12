Tragedija v Črni Gori: truplo 35-letne ženske je odneslo na Hrvaško

Petintridesetletna ženska iz Srbije se je v četrtek popoldne utopila na rtu Veslo na Luštici. Nesreča se je zgodila, ko se je ženska iz Vrnjačke Banje s prijateljico fotografirala na skali ob obali, nato pa je nesrečno padla v vodo in odneslo jo je močno valovanje. Njeno truplo so našli šele v petek okoli 13. ure na Hrvaškem med Prevlako in Cavtatom, poroča Blic.rs.

Po neuradnih informacijah se truplo ženske trenutno nahaja v Cavtatu. Čeprav so reševalci v Črni gori v četrtek popoldne opazili, kako truplo plava na morski gladini, se mu zaradi močnih valov niso mogli približati. Povedali so, da so o primeru takoj obvestili pristojne oblasti na Hrvaškem, saj po njihovih izkušnjah truplo osebe, ki se utopi v tem delu Črne gore, pogosto odnese v bližino Dubrovnika.

Na tem območju je globina morja do 100 metrov, morsko dno je v obliki pečine. Teren je zaradi globine morja, močnih valov in morskih tokov izjemno težaven in nedostopen za iskanje. Vozila, ki so se v četrtek odpravila na iskanje, so se morala po uri in pol vrniti na obalo. Potapljači so iskanje prekinili, ker so valovi onemogočili najdbo trupla v morju, ki je bilo zaradi vremena izjemno nevarno, so reševalci povedali za Blic.rs.