Avtor:
P. P.

Petek,
12. 9. 2025,
16.57

Osveženo pred

17 minut

Petek, 12. 9. 2025, 16.57

17 minut

Tragedija v Črni Gori: truplo 35-letne ženske je odneslo na Hrvaško

Avtor:
P. P.

Črna gora obala | Teren, kjer se je zgodila nesreča, je zaradi globine morja, močnih valov in morskih tokov izjemno težaven in nedostopen za iskanje. | Foto Pixsell/Zvonimir Barisin

Teren, kjer se je zgodila nesreča, je zaradi globine morja, močnih valov in morskih tokov izjemno težaven in nedostopen za iskanje.

Foto: Pixsell/Zvonimir Barisin

Petintridesetletna ženska iz Srbije se je v četrtek popoldne utopila na rtu Veslo na Luštici. Nesreča se je zgodila, ko se je ženska iz Vrnjačke Banje s prijateljico fotografirala na skali ob obali, nato pa je nesrečno padla v vodo in odneslo jo je močno valovanje. Njeno truplo so našli šele v petek okoli 13. ure na Hrvaškem med Prevlako in Cavtatom, poroča Blic.rs.

Po neuradnih informacijah se truplo ženske trenutno nahaja v Cavtatu. Čeprav so reševalci v Črni gori v četrtek popoldne opazili, kako truplo plava na morski gladini, se mu zaradi močnih valov niso mogli približati. Povedali so, da so o primeru takoj obvestili pristojne oblasti na Hrvaškem, saj po njihovih izkušnjah truplo osebe, ki se utopi v tem delu Črne gore, pogosto odnese v bližino Dubrovnika.

Na tem območju je globina morja do 100 metrov, morsko dno je v obliki pečine. Teren je zaradi globine morja, močnih valov in morskih tokov izjemno težaven in nedostopen za iskanje. Vozila, ki so se v četrtek odpravila na iskanje, so se morala po uri in pol vrniti na obalo. Potapljači so iskanje prekinili, ker so valovi onemogočili najdbo trupla v morju, ki je bilo zaradi vremena izjemno nevarno, so reševalci povedali za Blic.rs.

Črna gora
V Črni gori polprazne nastanitve: "Stanje je alarmantno"
Črna gora
V Črni gori po streljanju trije dnevi žalovanja, storilec se je ubil

