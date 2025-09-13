Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Sobota,
13. 9. 2025,
11.02

Tjaš Begić Parma Udinese Sandi Lovrič AC Milan Napoli Inter Juventus serie A italijansko prvenstvo

Sobota, 13. 9. 2025, 11.02

1 ura

Italijansko prvenstvo, 3. krog

Prvi nastop mladega Slovenca Tjaša Begića v serie A?

R. P.

Mladi slovenski reprezentant Tjaš Begić je na uvodnih tekmah v serie A v tej sezoni sedel na klopi. Kako bo danes na Sardiniji?

Mladi slovenski reprezentant Tjaš Begić je na uvodnih tekmah v serie A v tej sezoni sedel na klopi. Kako bo danes na Sardiniji?

V uvodnem dejanju 3. kroga italijanskega prvenstva se bosta ob 15. uri na Sardiniji pomerila Cagliari in Parma. Pri gostih bi lahko Tjaš Begić znova čakal na priložnost za nastop na klopi. Sledila bosta derbija v Torinu in Firencah. Vodilni Juventus bo v ''Derbyju d'Italia'' gostil Inter, Fiorentina pa branilce naslova iz Neaplja. Pisa bo v nedeljo pričakala Udinese, pri katerem bi lahko bil Sandi Lovrić po poškodbi na reprezentančni tekmi v Baslu (mečna mišica) odsoten z igrišč vsaj do konca meseca.

Udinese ne bo mogel računati na Sandija Lovrića še nekaj tednov.

Italijansko prvenstvo, 3. krog:

Sobota, 13. september:

Nedelja, 14. september:

Ponedeljek, 15. september:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

– Thuram (Inter), Vlahović (Juventus)
Dušan Vlahović
Sportal Lovrić na klopi pospremil zmago nad Interjem, Vlahović Juventusu priskrbel tri točke
U21 slovenska mlada nogometna reprezentanca : Norveška
Sportal Norvežani nadigrali slovenske upe
kvalifikacije za SP 2026 Slovenija Švica Nico Elvedi
Sportal Švica nadigrala Slovenijo že v prvem polčasu, Kosovo šokiralo Švedsko
Tjaš Begić Parma Udinese Sandi Lovrič AC Milan Napoli Inter Juventus serie A italijansko prvenstvo
