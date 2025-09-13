V uvodnem dejanju 3. kroga italijanskega prvenstva se bosta ob 15. uri na Sardiniji pomerila Cagliari in Parma. Pri gostih bi lahko Tjaš Begić znova čakal na priložnost za nastop na klopi. Sledila bosta derbija v Torinu in Firencah. Vodilni Juventus bo v ''Derbyju d'Italia'' gostil Inter, Fiorentina pa branilce naslova iz Neaplja. Pisa bo v nedeljo pričakala Udinese, pri katerem bi lahko bil Sandi Lovrić po poškodbi na reprezentančni tekmi v Baslu (mečna mišica) odsoten z igrišč vsaj do konca meseca.