Varna vožnja otrok: kako poskrbeti, da bo avtosedež vedno na voljo

Poletje se je (pre)hitro poslovilo in šolski zvonec je ponovno povabil k novemu znanju, dogodivščinam s prijatelji, presmejanim odmorom in novim vsakodnevnim malim zmagam. Z novim šolskim letom pa prihajajo tudi polni urniki Urniki, ki starše spremenijo v spretne žonglerje in logiste, ko vse obšolske aktivnosti uspešno razvrstijo v polne popoldneve. To pogosto pomeni, da starši pri prevozih otrok potrebujemo pomoč. Babice, dedki, tete, strici … vsi radi priskočijo na pomoč, ko je treba otroke odpeljati iz točke A do točke B.

Foto: AKIDS D.O.O.

A tu se skriva past, na katero v naglici pogosto pozabimo: otrok mora biti vedno pripet v ustreznem avtosedežu. Ne glede na to, kdo ga pelje in s katerim avtomobilom. Avtosedež ni izbira – je obveznost in osnovni varnostni standard, ki ga ne smemo spregledati.

Zakaj je to pomembno?

Raziskave kažejo, da pravilna uporaba avtosedeža tveganje za resne poškodbe zmanjša za več kot 70 odstotkov. Otroško telo je namreč še v razvoju in bistveno bolj občutljivo na sile ob nenadnem zaviranju ali nesreči. Avtosedež poskrbi, da se energija trka porazdeli in da otrok ostane tudi v tem primeru kar se da zavarovan.

Zato strokovnjaki svetujejo: v vsak avto, za katerega obstaja možnost, da se bo otrok v njem vozil, namestite avtosedež. To pomeni, da je dobro imeti sedež tudi pri babici in dedku ali v drugem avtomobilu staršev. Tako vas ne bo skrbelo, če otrok nenapovedano prespi pri sorodnikih ali ga s treninga pobere kdo drug.

FreeON Uran – praktična rešitev za vsak avto

Ker se mnogi starši ob misli na več avtosedežev že bojijo visokega stroška, je Baby Center v ospredje postavil model FreeON Uran. To je sedež, ki dokazuje, da je varna mobilnost lahko dostopna vsem.

FreeON Uran je primeren za otroke od 15 do 36 kilogramov in ustreza vsem varnostnim standardom. Kljub ugodni ceni ponuja vse, kar otrok potrebuje za varno in udobno vožnjo: ergonomsko oblikovan naslon,

udobno oblazinjene sedalne površine,

nastavljivo višino naslona za glavo,

zanesljivo zaščito ob strani.

Foto: AKIDS D.O.O.

Ob vsem tem je seveda pomembna tudi cenovna dostopnost, ki omogoča, da ga starši kupijo tudi kot dodatni sedež – za dedkov avto, za drugi avtomobil v družini ali za varuško. Otroci so najranljivejši udeleženci v prometu, zato poskrbimo za preventivo in jim zagotovimo ustrezen avtosedež.

Še dve vrhunski izbiri za starše, ki želijo več

Za vse, ki želite izbrati med naprednejšimi modeli, sta v Baby Centru trenutno po akcijski ceni na voljo še:

CBX by Cybex Solution B3 i-fix – avtosedež, ki raste skupaj z otrokom in omogoča izjemno enostavno uporabo,

– avtosedež, ki raste skupaj z otrokom in omogoča izjemno enostavno uporabo, Britax Römer Advansafix Pro Style – sedež, ki nudi vrhunsko zaščito in udobje ter je primeren tudi za daljša potovanja.

Oba modela sta v Baby Centru prav tako na voljo po akcijski ceni, zato je zdaj pravi trenutek, da poskrbite za varno vožnjo svojih otrok.

Foto: AKIDS D.O.O.

Varnost kot skupna vrednota

Radi živimo v brezskrbnem razmišljanju, da se nesreče dogajajo drugim, a dejstvo je, da lahko doletijo prav vsakega. Naj bo skrb za varnost otrok vodilo pri vseh vožnjah, tudi tistih, ki se zdijo kratke in nepomembne. Avtosedež v vsakem avtomobilu je zagotovilo, da bo otrok vedno zaščiten, ne glede na to, kdo ga vozi.

Baby Center z akcijo, ki traja do 16. septembra, staršem omogoča, da varnost otrok ne bo več vprašanje. Poskrbite, da bo vaš otrok varen vedno in povsod. Z vami, dedkom in babico ali sosedi.

