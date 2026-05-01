Angleška premier liga se je prevesila v zaključno fazo. Prvo tekmo 35. kroga v petek zvečer igra ekipa Jake Bijola, Leeds United. Nasprotnik je Burnley. Obe ekipi sta se lani prebili med prvoligaše, 15. Leeds je varnih šest točk nad cono izpada, Burnley pa je na 19. mestu že obsojen na izpad. Drugi Slovenec v angleški prvi ligi, Benjamin Šeško, bo z Manchester Unitedom na enem največjih derbijev. V nedeljo na Old Trafford prihaja Liverpool. Šlo bo za obračun za tretje mesto, rdeči vragi imajo tri točke prednosti.

Arsenal čuti vse več pritiska Manchester Cityja

Manchester City se je aprila vrnil v borbo za angleško lovoriko. Foto: Reuters Do konca angleške premier lige so še štirje krogi, Manchester City pa ima v dobrem še eno zaostalo tekmo (13. maja proti ekipi Crystal Palace), kar pomeni, da je bitka za prvaka še povsem izenačena. Vodilni Arsenal ima le tri točke prednosti (torej s tekmo več). Londončani, ki se v teh dneh borijo še za preboj v finale lige prvakov, so si sezono zakuhali s porazoma proti Bournemouthu in Cityju, ki je bil pred dvema tednoma na medsebojnem dvoboju boljši z 2:1.

Sinje-modri imajo medtem niz treh zaporednih zmag in se lahko osredotočajo samo na razplet angleške lige, kjer lovijo sedmi naslov v zadnjih desetih letih. Vemo pa, kako dolgo Arsenal čaka na svoj 14., že vse od leta 2004! V tokratnem 25. krogu obe ekipi igrata proti nasprotniku, ki je na sredini prvenstvene razpredelnice. Arsenal v soboto gosti 10. Fulham, ki igra toplo-hladno, Manchester City pa gostuje v ponedeljek pri Evertonu, ki je izgubil zadnje tri tekme.

Angleško prvenstvo, 35. krog:

Petek, 1. maj:

Sobota, 2. maj

Nedelja, 3. maj:

Ponedeljek, 4. maj:

Lestvica