MimoFest – nakupovalno-zabavni dogodek te pomladi v Ljubljani

Ste pripravljeni na dan, ki združuje vrhunske nakupe, ekskluzivne ugodnosti, kulinariko in zabavo? Mimovrste vas vabi na MimoFest , dogodek, ki bo navdušil tako lovce na najboljše ponudbe kot tudi vse, ki iščejo prijetno preživljanje prostega časa.

16. maj, od 9.00 do 20.00

Kje? Mimovrste trgovina Ljubljana - BTC Kdaj? Sobota,, odKje?

Nakupovanje, ki ga ne smete zamuditi!

MimoFest v ospredje postavlja izjemne prihranke. Obiskovalce čakajo posebej pripravljene akcije na najbolj iskane artikle – takšne, ki jih običajno hitro zmanjka.

Med njimi bodo tudi:

visokotlačni čistilnik Kärcher K4 Power Control za učinkovito čiščenje okolice doma – 63 odstotkov ugodneje;

akumulatorski vrtalnik Makita za domače mojstre – 53 odstotkov ugodneje;

klimatska naprava Electrolux za udobje v poletnih dneh – 50 odstotkov ugodneje;

ustvarjalni kompleti LEGO – 51 odstotkov ugodneje;

monitorji Samsung – 38 odstotkov ugodneje;

Apple iPad za delo in zabavo – 36 odstotkov ugodneje;

gaming dodatki Logitech, kot je volan za dirkaške simulacije – 33 odstotkov ugodneje;

prenosni zvočniki JBL – 24 odstotkov ugodneje.

Gre za artikle, ki sodijo med najbolj priljubljene na trgu, zato bo zanimanje veliko. Najboljše ponudbe bodo na voljo v omejenih količinah, zato se izplača priti zgodaj.

Poleg izjemnih cen na izbrane artikle bodo obiskovalci lahko izkoristili tudi dodatne ugodnosti:

dodatnih 10 odstotkov popusta na celotno ponudbo LEGO;

10 odstotkov popusta na celotno ponudbo LEGO; 15 odstotkov popusta na izbrane hladilnike in pralne stroje Gorenje in Hisense;

15 odstotkov popusta na izbrane pralne stroje Beko;

10 odstotkov popusta na vse razstavljene aparate Bosch.

Foto: Mimovrste

Najboljše blagovne znamke na enem mestu

Na dogodku bodo sodelovale številne priznane znamke, med njimi Logitech, Gorenje, Hisense, TCL, JBL, LEGO, Kärcher, Makita, Bosch, Ecovacs, Navimow, Scheppach, MS Energy, Narwal in druge.

Promotorji bodo v živo predstavljali izbrane artikle, obiskovalci pa si jih bodo lahko ogledali od blizu, spoznali njihovo delovanje, nekatere tudi preizkusili ter pridobili strokovne informacije iz prve roke.

Kulinarična ponudba in energija za cel dan

Dogajanje bo dopolnjevala raznolika kulinarična ponudba:

Gorenje in Cozze bosta pripravljala sveže pečene pice;

na voljo bodo kokice;

za osvežitev bosta poskrbela Zeleni heroj in Red Bull;

ljubitelji kave pa bodo uživali ob napitkih iz aparatov De'Longhi in Dolce Gusto.

Doživetja za vse generacije

MimoFest je tudi prostor sproščenega druženja. Najmlajši bodo lahko ustvarjali v LEGO kotičku, se zabavali ob pobarvankah in poslikavi obraza, odrasli pa bodo raziskovali ponudbo ali spremljali predstavitve artiklov.

Poseben kotiček za hišne ljubljenčke

Dogodek bo ponudil tudi vpogled v sodobne rešitve za oskrbo živali. Predstavljena bo pametna oprema za hišne ljubljenčke, kot so avtomatska mačja stranišča, dozirniki hrane in vodne fontane.

Dobrodošli so tudi kužki – zanje bodo na voljo brezplačni vzorci hrane blagovnih znamk Adventuros, Felix, Kudo in Taste of the Wild.

Foto: Mimovrste

Za več kot 15 tisoč evrov nagrad

Ena osrednjih atrakcij bo nagradna igra z bogatim nagradnim skladom. Vsako polno uro bodo izžrebani nagrajenci. Razdeljenih bo kar devet tisoč evrov v darilnih bonih Mimovrste, poleg tega pa še številne atraktivne nagrade, kot so pralni stroji, zvočniki, sesalniki, televizorji in drugi priljubljeni artikli.

Obiskovalce čakajo tudi darila in promocijski artikli.

Glasba in vzdušje

Za odlično energijo skozi ves dan bo kot sponzor glasbenega dogajanja skrbel JBL – z vrhunskimi zvočniki in DJ, ki bo z izbrano glasbo ustvarjal pravo festivalsko vzdušje in ohranjal tempo dogajanja skozi cel dan.

Vrhunec glasbenega programa prihaja ob 13.30, ko bo nastopila priljubljena slovenska pevka Alenka Godec.

MimoFest – ko se srečajo najboljše ponudbe in doživetja

MimoFest ni le dogodek, temveč priložnost za pametne nakupe, odkrivanje novosti in druženje. Se vidimo!

Foto: Mimovrste

Naročnik oglasne vsebine je Mimovrste.