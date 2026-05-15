Avtor:
Na. R.

Petek,
15. 5. 2026,
9.00

Osveženo pred

12 minut

delo prometne informacije prometne informacije avtocesta avtocesta zastoj zastoj nesreča nesreča promet promet

Zaradi nesreče zaprta avtocesta, v prometu številni zastoji

Log pri Brezovici | Vse do nedelje, 17. maja, v prometu poteka poostren nadzor nad kolesarji in e-kolesarji.

Vse do nedelje, 17. maja, v prometu poteka poostren nadzor nad kolesarji in e-kolesarji.

Zaradi prometne nesreče je veljala popolna zapora na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti, so voznikom sporočili s prometnoinformacijskega centra. Promet zdaj tam poteka po enem voznem pasu.

O trenutnih zastojih v prometu poročajo še:

- na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu,

- na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano in

- na cestah: Dolsko–Šentjakob, Želodnik–Domžale, Mengeš–Trzin–Ljubljana.

Udarna jama na primorki

Na štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru.

Na primorski avtocesti je zaradi udarne jame oviran promet med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. 

