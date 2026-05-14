Šok na Švedskem: Ukrajinci so razbili vojake zveze Nato

Nedavno vojaško vajo Aurora 2026 na švedskem otoku Gotland, v kateri so sodelovali vojaki zveze Nato iz vrst švedskih in ameriških oboroženih sil ter ukrajinski operaterji brezpilotnih letalnikov, so morali večkrat prekiniti, saj so Ukrajinci vojakom Nata zadali izredno hude (navidezne) udarce. "V resničnem spopadu bi bili že mrtvi," je po vaji opozoril eden od ukrajinskih upravljavcev dronov.

Vojaška vaja Aurora 2026 je uprizorila potencialno krizo, v kateri bi neimenovana sovražna država na vzhodni meji zveze Nato zbirala vojaške sile za morebitno invazijo. Poudarek vojaške vaje je bil sicer predvsem na simuliranju hibridnega vojskovanja s sabotažami, prekinitvami logističnih poti in napadi na energetsko infrastrukturo.

Ameriški vojak z dronom na švedskem otoku Gotland med vojaško vajo Aurora 2026 Foto: Reuters

Ukrajinci proti Natu

V vojaški vaji so vlogo grožnje vzhodnemu krilu zveze Nato prevzeli Ukrajinci, švedski in ameriški vojaki pa so zavzeli vlogo braniteljev.

Še pred začetkom vaje so ukrajinski strokovnjaki za hibridno vojskovanje z brezpilotnimi letalniki švedske vojake sicer urili v taktikah, ki so potrebne za obrambo pred droni, ki so med vojno v Ukrajini postali eden od glavnih adutov ukrajinskih oboroženih sil.

"Če bi šlo za pravo vojno, bi bili že vsi mrtvi"

Ukrajinski operaterji brezpilotnih letalnikov so med vojaško vajo nato večkrat prodrli globoko v obrambne položaje švedskih in ameriških vojakov na otoku Gotland, ki leži v Baltskem morju med obalo Švedske in rusko enklavo Kaliningrad, je poročala tiskovna agencija AP.

Ukrajinski operaterji brezpilotnih letalnikov so med vojaško vajo večkrat prodrli globoko v obrambne položaje švedskih in ameriških vojakov na otoku Gotland. Foto: Reuters

Vojaško vajo so morali večkrat prekiniti, da so vojaki zveze Nato lahko preučili svoje poteze in jih prilagodili navideznim napadom Ukrajincev.

Eden od poveljnikov ukrajinskih sil, znan le po vzdevku Tarik, je kasneje dejal, da so vojaško vajo prekinili najmanj trikrat, in poudaril, da bi bili vojaki zveze Nato glede na potek vaje v resničnem oboroženem spopadu že mrtvi.

"Zveza Nato šele začenja razumeti, kako pomembni so droni"

Ukrajinci so po navedbah AP kasneje poudarili, da imajo pripadniki švedskih oboroženih sil potencial, a se morajo še zelo izboljšati. Še posebej so izpostavili poveljnike sil zveze Nato, ki po njihovem mnenju potrebujejo poglobljeno znanje o vojskovanju z brezpilotnimi letalniki oziroma o uporabi dronov tako v napadalne kot obrambne namene.

Eden od dronov, ki so jih uporabljali med vojaško vajo Aurora 2026. Foto: Reuters

"Zveza Nato šele začenja razumeti, kako se je treba prilagoditi razmeram na bojišču, kakršnim so Ukrajinci izpostavljeni že leta," so še poudarili ukrajinski operaterji dronov.

Zahod bi se moral čim prej začeti učiti od Ukrajincev, pravijo poveljniki zveze Nato

V vrstah zveze Nato je po vaji Aurora 2026 medtem zavladal konsenz, da se mora severnoatlantsko obrambno zavezništvo čim prej začeti zgledovati po Ukrajincih.

"Vse vojske na Zahodu se morajo čim prej naučiti izvajanja bojnih operacij z droni in proti njim, najhitrejši način za to pa je, da poslušajo Ukrajince," je po vaji dejal general ameriške vojske Curtis King in poudaril še, da so ukrajinski operaterji dronov med vojaško vajo Aurora 2026 vojake zveze Nato opozarjali predvsem na to, da morajo postati tako rekoč nevidni in s tem čim bolj poskrbeti za lastno preživetje.

Vladi Ukrajine in ZDA sta prav ta teden pripravili memorandum o pogojih morebitnega novega obrambnega sporazuma med državama, sredi katerega so prav ukrajinske brezpilotne tehnologije. Foto: Reuters

Ukrajinska brezpilotna tehnologija in predvsem znanje Ukrajincev o uporabi dronov na bojišču, ki so ga pridobili v več kot štiri leta trajajoči obrambi pred ruskimi napadi, sta v zadnjem času sicer vse bolj privlačna za številne države, ki si prizadevajo okrepiti svoje obrambne zmogljivosti.



Vladi Ukrajine in ZDA sta prav ta teden pripravili memorandum o pogojih morebitnega novega obrambnega sporazuma med državama, sredi katerega so prav ukrajinske brezpilotne tehnologije.