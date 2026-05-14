Vojna proti Iranu: ameriška vojska je na robu

Vojna proti Iranu, ki se je začela 28. februarja, je bila najverjetneje najprej mišljena kot časovno omejen konflikt, a se je nato razvlekla. Zdaj smo v fazi krhkega premirja. Zaradi daljšega obdobja vojskovanja, kot je bilo sprva predvideno, se je zgodila preobremenitev ameriških vojakov in opreme. Zlasti to velja za ameriško mornarico, v prvi vrsti pa za največjo letalonosilko na svetu USS Gerald Ford.

Ameriška letalonosilka Gerald Ford (USS Gerald R. Ford s polnim imenom) je maja letos končala kar 11-mesečno napotitev (več kot 300 dni), kar je najdaljša napotitev katerekoli ameriške letalonosilke po vietnamski vojni.

Od junija lani do maja letos

Ladja je 24. junija 2025 izplula iz Norfolka in delovala na Karibih (v času ameriške akcije proti Venezueli), v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu, kjer je presegla 295 dni in 15. aprila 2026 podrla rekord po hladni vojni.

Zaradi dolge napotitve v ameriški mornarici zdaj pregledujejo dozdajšnji model rotacij, ker mornarji in oprema veljajo za preobremenjene, poroča spletni medij Navy Times.

Podobne preobremenitve ameriških sil so se dogajale tudi v času spopadov v Afganistanu in Iraku.

Opozorila iz vrst ameriške mornarice

Po besedah ​predstavnika ameriške mornarice za stike z javnostjo Johna Perrymana, ki tudi opravlja vlogo nadzornika obremenitev in počutja pripadnikov ameriške mornarice, trenutni modeli namestitve posadke niso več zadostni za vzdrževanje trajno delujoče flote.

Pretekle vojne v Afganistanu in Iraku ter boj proti terorizmu od napadov v New Yorku leta 2001 še vedno terjajo svoj davek na ameriško vojsko, poročajo drugi mediji. Vojaki in oprema se izčrpavajo, poroča Army University Press (medij ameriških vojaških univerz za kopensko vojsko).

Pregled obdobij napotitev ameriške vojske Mornarica in marinci: običajno šest mesecev na leto. V zadnjih letih je bil po poročanju ameriških medijev povprečni čas napotitve od devet do 11 mesecev. Ameriška kopenska vojska: običajno je povprečje od šest do 12 mesecev. Številne rotacije trajajo devet mesecev na leto. Ameriške zračne sile: časi napotitve se gibljejo od dveh do 12 mesecev. Vendar pa so načrtovane daljše napotitve z ustrezno daljšimi obdobji počitka.

Predlogi za reformo napotitev v mornarici

Nekateri v ameriški mornarici predlagajo daljše cikle od 50 do 52 mesecev z dvema napotitvama. Cilj je iz enega bloka za usposabljanje in vzdrževanje izluščiti dve napotitvi.

Po poročanju Navy Timesa mornarica dela na prehodnih prilagoditvah rezervnih delov in usposabljanja.

Podobne težave imata tudi kopenska vojska in letalstvo

Ne prilagaja se samo mornarica. Po poročanju Navy Timesa predstavniki kopenskih sil in vojaškega letalstva opisujejo podobne težave z visokimi zahtevami glede napotitve in z nejasnimi časovnimi obzorji. Vojska namerava razviti nove načrte za operativno pripravljenost in prilagoditi svoja vadbišča trenutnim grožnjam.

Ameriške zračne sile se tako po mesecih zračnih operacij spopadajo s preobremenjenim osebjem in opremo ter pozivajo k zanesljivim proračunom in predvidljivejšim dobavam rezervnih delov. Hkrati predstavniki letalstva poudarjajo, da so vojaki motivirani, veliko ranjenih se vrača na dolžnost, pripravljenost za služenje pa ostaja visoka, piše nemški medij Focus.