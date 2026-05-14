Četrtek, 14. 5. 2026, 9.55

Vremenska napoved

Opozorilo: obetajo se močnejše nevihte #animacija

Po jasni in sončni sredi nas kmalu čaka ponovno poslabšanje vremena. Danes dopoldne bo na vzhodu še dokaj jasno, od zahoda pa se bo oblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Te bodo pogostejše sredi dneva in popoldne, pihal bo tudi jugozahodni veter. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Agencija za okolje (Arso) je zaradi napovednih močnejših neviht s krajevnimi nalivi za zahodno in deloma tudi osrednjo Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Ne prav optimistične napovedi veljajo tudi za nam sosednje pokrajine, kjer se prav tako obeta spremenljivo vreme.

Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija, piše na spletni strani Arsa. Meteorologi ob tem napovedujejo, da bodo plohe in nevihte zvečer in ponoči verjetnejše tudi drugod po Sloveniji.

Oranžno vremensko opozorilo

Zaradi napovedanih močnejših neviht s krajevnimi nalivi je Arso za zahodni in osrednji del države izdal oranžno vremensko opozorilo, medtem ko za preostali del velja rumeno. Jutri pa bo večji del Slovenije obarvan rumeno, le na severozahodu je še vedno pričakovati izdatnejše nalive. 

Jutri popoldne okrepitev padavin

Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.

Deževno vreme se bo nadaljevalo tudi v soboto, ko bo oblačno s pogostim dežjem, zvečer pa bo ta postopno ponehal. Razjasnitev lahko pričakujemo v nedeljo, ko bo tudi topleje.

Novi ciklon, ki nastaja nad Genovskim zalivom, nestabilno vreme v naslednjih dneh prinaša tudi našim sosedom. Medtem ko bo današnji dan še razmeroma ugoden, je v petek, še posebej pa v soboto, pričakovati izrazito poslabšanje. V Dalmaciji svarijo pred lokalno obilnejšimi padavinami in močnejšim jugom. Tako kot pri nas je stabilizacijo ozračja pričakovati v nedeljo.
