Konec tedna na Otoku v znamenju nogometnih poslastic

Na Otoku konec tedna ne bo manjkalo nogometnih poslastic. V soboto bosta v ponovitvi zadnjega finala lige prvakov obračunala vodilni Manchester City in tretjeuvrščeni Chelsea, v nedeljo pa bo za vrhunec dneva poskrbel prestižni severnolondonski derbi med Tottenhamom in Arsenalom. Danes se bosta za točke udarila Brighton in Crystal Palace.

Vodilni Manchester City ima priložnost, da na Etihadu z zmago nad Chelseajem prednost pred evropskimi prvaki poveča na 13 točk. Modri iz Londona potrebujejo zmago, če se želijo vključiti v boj za naslov prvaka. S tem bi se sinjemodrim iz Manchestra približali na sedem točk zaostanka, zmage Chelseaja pa bi se razveselil tudi Liverpool, ki bo v nedeljo brez številnih afriških zvezdnikov poskušal upravičiti vlogo favorita proti Brentfordu. V ospredju rdečega napada bosta tako Diogo Jota in Roberto Firmino.

V soboto se obeta zelo pomemben spopad v boju za obstanek med Newcastlom in Watfordom, Aston Villa in Manchester United pa se bosta spopadla še drugič v tem tednu. V ponedeljek so bili z 1:0 v pokalu FA boljši rdeči vragi, v osmini finala pa se bodo pomerili s Šporarjevim Middlesbroughom. Za ponovitev pokalnega dvoboja bosta poskrbela tudi West Ham in Leeds United. Londončani so bili uspešnejši v pokalu, imenitno jim kaže tudi v prvenstvu, v katerem zasedajo visoko četrto mesto.

Angleško prvenstvo, 22. krog: Petek, 14. januar:

21.00 Brighton - Crystal Palace Sobota, 15. januar:

13.30 Manchester City - Chelsea

16.00 Burnley - Leicester City

16.00 Newcastle - Watford

16.00 Norwich City - Everton

16.00 Wolverhampton - Southampton

18.30 Aston Villa - Manchester United Nedelja, 16. januar:

15.00 Liverpool - Brentford

15.00 West Ham - Leeds

17.30 Tottenham - Arsenal