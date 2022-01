Everton odpustil slovitega španskega trenerja

Španski trener Rafael Benitez je na klopi prvoligaša iz Liverpoola nasledil Italijana Carla Ancelottija, ki zdaj vodi moštvo madridskega Reala. Španski strateg je na 19 tekmah med angleško elito zabeležil vsega pet zmag ob štirih remijih za 16. mesto, kar je bilo premalo, da bi prepričal vodstvo kluba. Na treh pokalnih tekmah je sicer zabeležil dve zmagi in en poraz.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.