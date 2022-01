Francoski reprezentant iz Evertona v Aston Villo za 27 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski nogometni reprezentant Lucas Digne bo kariero nadaljeval v Aston Villi. Potem ko sta se Everton in ekipa nekdanjega angleškega reprezentanta Stevena Gerrarda, dogovorila o odškodnini, ta znaša 27 milijonov evrov, je bočni igralec že pripotoval v Birmingham, kjer bo najprej opravil zdravniške preglede, nato pa podpisal pogodbo.

Kot poroča Sky Sports, se je Digne, ki je doslej za francosko reprezentanco zbral 43 nastopov, v Evertonu znašel v sporu s trenerjem Rafom Benitezom in ni igral vse od 1. decembra. Želel si je oditi, čeprav ga je z Evertonom še tri leta in pol vezala pogodba.

Za nogometaša, ki je kariero začel v Lillu, nato pa nosil še dres PSG-ja, Rome in Barcelone, so se zanimali tudi pri Chelseaju, kjer imajo zaradi poškodb velike težave z levimi bočnimi branilci, Newcastlu, West Hamu in Napoliju.

To bo že druga velika okrepitev Ville v prestopnem roku, pred tem se ji je pridružil Philippe Coutinho, ki bo igral kot posojen igralec Barcelone.

