Bayern podaljšal s Francozom

Nemški nogometni velikan Bayern iz Münchna je podaljšal pogodbo s francoskim krilnim igralcem Kingsleyjem Comanom. Kot so potrdili v bavarskem klubu, bo 25-letnik pri Bayernu po novem ostal do leta 2027. Zdajšnja pogodba bi mu potekla leta 2023.

Bavarci drugih podrobnosti niso razkrili, je pa francoski časnik L'Equipe v torek poročal o tem, da bo Coman med najbolje plačanimi pri nemškem prvaku.

Coman je sicer k Bayernu kot posojen nogometaš Juventusa prišel leta 2015, dve leti pozneje pa je postal polnopravni član bavarskega ponosa.

Z Bayernom je doslej osvojil šest državnih in tri pokalne naslove, klubsko svetovno prvenstvo in leta 2020 tudi ligo prvakov, v katerem je tudi zabil edini gol na tekmi.

"Bayern je eden najboljših klubov na svetu in vem, da imamo pred nami še veliko ciljev in priložnosti," je Comana navedla nemška tiskovna agencija dpa. "Tu smo kot velika družina. Vse je popolno. Moja najboljša leta so še pred mano in vesel sem, da jih bom preživel pri Bayernu," je dodal Francoz.

Ta je tretji med ključnimi vezisti v klubu s podaljšano pogodbo, pred njim sta nadaljnje sodelovanje sklenila tudi Joshua Kimmich in Leon Goretzka.

Digne se je preselil k Aston Villi. Foto: Reuters

Francoski nogometni reprezentant Lucas Digne bo kariero nadaljeval v Aston Villi. Potem ko sta se Everton in ekipa nekdanjega angleškega reprezentanta Stevena Gerrarda, dogovorila o odškodnini, ta znaša 27 milijonov evrov, je bočni igralec že pripotoval v Birmingham, kjer bo najprej opravil zdravniške preglede, nato pa podpisal pogodbo.

Kot poroča Sky Sports, se je Digne, ki je doslej za francosko reprezentanco zbral 43 nastopov, v Evertonu znašel v sporu s trenerjem Rafom Benitezom in ni igral vse od 1. decembra. Želel si je oditi, čeprav ga je z Evertonom še tri leta in pol vezala pogodba.

Za nogometaša, ki je kariero začel v Lillu, nato pa nosil še dres PSG-ja, Rome in Barcelone, so se zanimali tudi pri Chelseaju, kjer imajo zaradi poškodb velike težave z levimi bočnimi branilci, Newcastlu, West Hamu in Napoliju.

To bo že druga velika okrepitev Ville v prestopnem roku, pred tem se ji je pridružil Philippe Coutinho, ki bo igral kot posojen igralec Barcelone.

