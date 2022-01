Kamplov Leipzig navdušil, Dortmund lahko izkoristi spodrsljaj Bayerna

Rdeči biki iz Leipziga so se z visoko zmago nad Mainzom povzpeli na osmo mesto. Zmagali so s 4:1, pot do zmage pa jim je olajšala izključitev branilca gostov Alexandra Hacka v 19. minuti. Dvakrat je v polno zadel Portugalec Andre Silva, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl pa je odigral vso tekmo.

Presenečenje v Münchnu, Werner najmlajši vseh časov

Bayern je imel do petka niz sedmih zaporednih zmag, Münchengladbach pa ni zmagal od 20. novembra (prejšnjih pet tekem). Je pa res, da je Borussia to sezono z Münchenčani še neporažena: avgusta so v prvem krogu igrali 1:1, oktobra pa so jih v pokalu šokirali s kar 5:0. Tokrat na prazni Allianz Areni v zasneženem petkovem večeru zmaga Borussie z 2:1. Za slednje je to šele šesta zmaga v sezoni, za Bayern pa tretji poraz, a vseeno ostajajo na prvem mestu prvenstvene lestvice. Je pa res, da so bili zaradi okužb oslabljeni.

Lewandowski se je kljub 20. golu držal za glavo, saj so tretjič v sezoni izgubili. Foto: Reuters Zgodovinski je bil tudi nastop Paula Wernerja, ki je s 16 leti in 15 dnevi postal najmlajši igralec Bayerna, ki je nastopil v bundesligi. Njegov vstop na igrišče v drugem polčasu je bil tudi posledica tega, da je pri Bayernu zaradi pozitivnih testov na korona virus manjkalo kar štirinajst igralcev.

Vsi trije zadetki so padli v prvem polčasu. Domače je v vodstvo popeljal Robert Lewandowski (18.) z 20 zadetkov v sezoni, gostje pa so preobrat naredili v pičlih štirih minutah. V 27. je medlo domačo obrambo kaznoval Florian Neuhaus, v 31. pa je podajo s kota v mrežo preusmeril Stefan Lainer.

Nemško prvenstvo, 18. krog: Petek, 7. januar:

Bayern München : Borussia Mönchengladbach 1:2 (1:2)

Lewandowski 18.; Neuhaus 27., Lainer 31. Sobota, 8. januar:

Bayer Leverkusen : Union Berlin 2:2 (1:0)

Schick 38., Tah 84.; Prömel 45., 50.



Freiburg : Arminia Bielefeld 2:2 (1:0)

Haberer 6., Jeong 46.; Okugawa 60., Lasme 87.



Greuther Fürth : Stuttgart 0:0



Hoffenheim : Augsburg 3:1 (2:1)

Bebou 38., 44., Raum 90.+3; Gregoritsch 5.



RB Leipzig : Mainz 4:1 (1:0)

Silva 21./11-m, 61., Szoboszlai 47., Nkunku 58.; Lee 57.; R.K.: Hack 19./Mainz

Kevin Kampl (RB Leipzig) je odigral vso tekmo.



18.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Nedelja, 9. januar:

15.30 Hertha Berlin - FC Köln

17.30 Bochum - Wolfsburg