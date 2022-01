Lewandowski poljski športnik leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaš Bayerna in poljske reprezentance Robert Lewandowski je bil izbran za poljskega športnika leta 2021. Po letih 2015 in 2020 je ta naslov osvojil tretjič, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Triintridesetletni nogometaš je v glasovanju športnega medija Przeglad Sportowy in televizije Polsat osvojil prvo mesto pred trikratno olimpijsko prvakinjo in svetovno rekorderko v metu kladiva Anito Wlodarczyk in svetovnim podprvakom v spidveju Bartoszem Zmarzlikom.

Lewandowski je v pretekli sezoni z 41 zadetki podrl rekord Gerda Müllerja za dosežene zadetke v nemški bundesligi.

Nagrado je prejel na gala dogodku v Varšavi v soboto zvečer.

