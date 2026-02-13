Šeško se začasno umika, Bijol se spet podaja v neznano

Angleške nogometne zelenice so ta vikend rezervirane za tekme četrtega kroga pokala FA. Benjamina Šeška in njegov Manchester United tako čakajo prosti dnevi, Jaka Bijol bo z Leedsom znova gostoval pri drugoligašu. Že v petkovem večeru se bo londonski Chelsea pomeril s Hull Cityjem, klubom prvega moža Maribora Acuna Ilicalija, ki ga s klopi vodi nekdanji strateg vijoličastih Sergej Jakirović.

Na prvi februarski dan je v 94. minuti zadel za zmago nad Fulhamom, v torek pa je Benjamin Šeško po vstopu s klopi zadel v 96. minuti in tokrat Manchester Unitedu priigral točko. Angleška nogometna javnost se sprašuje, ali je storil dovolj, da ga bo Michael Carrick vrnil v začetno enajsterico rdečih vragov.

Na dokončni odgovor bo treba čakati še kar nekaj časa. Nogometaši Uniteda so namreč sredi 12-dnevnega premora, ki sta ga prinesla hiter izpad iz obeh pokalnih tekmovanj in dejstvo, da v tej sezoni na Old Traffordu ni evropskega nogometa. Rdeči del Manchestra bo lahko ta vikend le z razdalje spremljal dvoboje četrtega kroga angleškega pokala FA.

Leeds je na Stamford Bridgeu zaostajal že z 0:2, a je na koncu izvlekel remi. Foto: Reuters

Leeds v veliki večini gostuje

Jaka Bijol bo medtem po vsej verjetnosti v prvih bojnih linijah. Leeds je med tednom iztržil remi na Stamford Bridgeu, čeprav je Chelsea povedel z 2:0. Četa Daniela Farkeja se drži na varni razdalji od cone izpada, v pokalnem tekmovanju pa jih zdaj čaka nov obračun, na katerem bodo upravičevali vlogo favorita.

V prejšnjem krogu so bili boljši od Derbyja, Bijol je odigral celo tekmo in vknjižil asistenco, zdaj jih čaka še eno gostovanje pri drugoligašu, tokrat bo nasprotnik Birmingham.

Leeds v najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu beleži precej nenavadno statistiko; zmagovalcem iz leta 1972 je žreb kar 37-krat dodelil vlogo gosta, le 10-krat pa vlogo gostitelja. V zadnjih 19 primerih se je Leeds na gostovanje odpravil kar 16-krat.

Na klopi Hull Cityja sedi nekdanji strateg Maribora Sergej Jakirović. Foto: Guliverimage

Jakirović proti nekdanjemu igralcu Hulla

Zadnji nasprotnik Bijola in Leedsa se že danes podaja na gostovanje k Hull Cityju. Trener Londončanov Liam Rosenior se tako vrača v zelo poznano okolje, saj je dres tigrov nosil med letoma 2010 in 2015, kasneje pa je Hull vodil še kot trener (2022-2024). V sezoni 2013-14 se je Rosenior z nekdanjim klubom Roberta Korena uvrstil celo v finala pokala FA, kjer ga je ugnal Arsenal.

Topničarje v nedeljo čaka obračun z Wiganom, v ponedeljek pa bodo za konec četrtega kroga na delu še avtorji (doslej) največje senzacije v letošnji izvedbi tekmovanja. Macclesfield je šestoligaš, ki je v tretjem krogu z 2:1 šokiral branilca naslova Crystal Palace in si priigral še en spektakel pred domačimi navijači. Na stadion Moss Rose prihaja Brentford.

Angleški pokal FA, četrti krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Ponedeljek, 16. februar: