Ž. L.

Petek,
13. 2. 2026,
13.30

Benjamin Šeško Benjamin Šeško Manchester United Jaka Bijol Leeds United pokal FA

Petek, 13. 2. 2026, 13.30

Angleški pokal FA, četrti krog

Šeško se začasno umika, Bijol se spet podaja v neznano

Ž. L.

Chelsea Leeds Jaka Bijol | Jaka Bijol bo z Leedsom v pokalu FA spet upravičeval vlogo favorita. | Foto Reuters

Jaka Bijol bo z Leedsom v pokalu FA spet upravičeval vlogo favorita.

Foto: Reuters

Angleške nogometne zelenice so ta vikend rezervirane za tekme četrtega kroga pokala FA. Benjamina Šeška in njegov Manchester United tako čakajo prosti dnevi, Jaka Bijol bo z Leedsom znova gostoval pri drugoligašu. Že v petkovem večeru se bo londonski Chelsea pomeril s Hull Cityjem, klubom prvega moža Maribora Acuna Ilicalija, ki ga s klopi vodi nekdanji strateg vijoličastih Sergej Jakirović.

Na prvi februarski dan je v 94. minuti zadel za zmago nad Fulhamom, v torek pa je Benjamin Šeško po vstopu s klopi zadel v 96. minuti in tokrat Manchester Unitedu priigral točko. Angleška nogometna javnost se sprašuje, ali je storil dovolj, da ga bo Michael Carrick vrnil v začetno enajsterico rdečih vragov.

Na dokončni odgovor bo treba čakati še kar nekaj časa. Nogometaši Uniteda so namreč sredi 12-dnevnega premora, ki sta ga prinesla hiter izpad iz obeh pokalnih tekmovanj in dejstvo, da v tej sezoni na Old Traffordu ni evropskega nogometa. Rdeči del Manchestra bo lahko ta vikend le z razdalje spremljal dvoboje četrtega kroga angleškega pokala FA.

Leeds je na Stamford Bridgeu zaostajal že z 0:2, a je na koncu izvlekel remi. | Foto: Reuters Leeds je na Stamford Bridgeu zaostajal že z 0:2, a je na koncu izvlekel remi. Foto: Reuters

Leeds v veliki večini gostuje

Jaka Bijol bo medtem po vsej verjetnosti v prvih bojnih linijah. Leeds je med tednom iztržil remi na Stamford Bridgeu, čeprav je Chelsea povedel z 2:0. Četa Daniela Farkeja se drži na varni razdalji od cone izpada, v pokalnem tekmovanju pa jih zdaj čaka nov obračun, na katerem bodo upravičevali vlogo favorita.

V prejšnjem krogu so bili boljši od Derbyja, Bijol je odigral celo tekmo in vknjižil asistenco, zdaj jih čaka še eno gostovanje pri drugoligašu, tokrat bo nasprotnik Birmingham.

Leeds v najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu beleži precej nenavadno statistiko; zmagovalcem iz leta 1972 je žreb kar 37-krat dodelil vlogo gosta, le 10-krat pa vlogo gostitelja. V zadnjih 19 primerih se je Leeds na gostovanje odpravil kar 16-krat.

Na klopi Hull Cityja sedi nekdanji strateg Maribora Sergej Jakirović. | Foto: Guliverimage Na klopi Hull Cityja sedi nekdanji strateg Maribora Sergej Jakirović. Foto: Guliverimage

Jakirović proti nekdanjemu igralcu Hulla

Zadnji nasprotnik Bijola in Leedsa se že danes podaja na gostovanje k Hull Cityju. Trener Londončanov Liam Rosenior se tako vrača v zelo poznano okolje, saj je dres tigrov nosil med letoma 2010 in 2015, kasneje pa je Hull vodil še kot trener (2022-2024). V sezoni 2013-14 se je Rosenior z nekdanjim klubom Roberta Korena uvrstil celo v finala pokala FA, kjer ga je ugnal Arsenal.

Topničarje v nedeljo čaka obračun z Wiganom, v ponedeljek pa bodo za konec četrtega kroga na delu še avtorji (doslej) največje senzacije v letošnji izvedbi tekmovanja. Macclesfield je šestoligaš, ki je v tretjem krogu z 2:1 šokiral branilca naslova Crystal Palace in si priigral še en spektakel pred domačimi navijači. Na stadion Moss Rose prihaja Brentford.

Angleški pokal FA, četrti krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Zmagovalci pokala FA:

14 – Arsenal
12 – Manchester United
8 – Chelsea, Liverpool, Tottenham 
7 – Aston Villa, Manchester City
6 – Blackburn, Newcastle
5 – Everton, Wanderers, WBA
4 – Bolton, Sheffield United, Wolverhamtpon
3 – Sheffield Wednesday, West Ham
2 – Bury, Nottingham Forest, Old Etonians, Portsmouth, Preston, Sunderland
1 – Barnsley, Blackburn Olympic, Blackpool, Bradford City, Burnley, Cardiff City, Charlton, Clapham Rovers, Coventry, Crystal Palace, Huddersfield, Ipswich, Leeds United, Leicester, Notts County, Old Carthusians, Oxford University, Royal Engineers, Southampton, Wigan, Wimbledon

Benjamin Šeško Benjamin Šeško Manchester United Jaka Bijol Leeds United pokal FA
