Zvezdnik Liverpoola zbodel Uefo in se čudil zapletu prijatelja z vstopnico

Škotski nogometni zvezdnik Andrew Robertson je po sobotnem kaosu v Parizu, ki je zaznamoval finale lige prvakov med madridskim Realom in Liverpoolom (1:0), podal kritiko Evropski nogometni zvezi (Uefa) in spregovoril o nič kaj prijetni izkušnji njegovega prijatelja. V ponedeljek bo v Parizu potekal krizni sestanek.

Kaos v Parizu je v soboto zvečer omajal ugled finala lige prvakov, največjega spektakla klubskega nogometa. Dogodki, zaradi katerih se je finale začel s 36-minutno zamudo, še naprej dvigajo prah in ostajajo vroča tema športne javnosti. Policija je glavni vzrok za zaplet pripisala velikemu številu navijačev s ponarejenimi vstopnicami, o slabi organizaciji in nezadovoljstvu navijačev pa je po srečanju spregovoril Andrew Robertson.

Robertson: To ni bil dobro organiziran dogodek

Razočaranje Robertsona in soigralcev po porazu v finalu Foto: Reuters Škotski nogometni zvezdnik, nepogrešljivi levi bočni branilec Liverpoola, je izpostavil primer njegovega prijatelja, ki mu je dal vstopnico, a ni mogel vstopiti na stadion. Vstopnico, ki mu jo je dal, mu jo je zagotovil klub. Zato je bilo presenečenje še toliko večje, ko so mu povedali, kako naj bi bila vstopnica ponarejena.

''Lahko vam zagotovim, da to ni bilo možno, saj sem jo pridobil neposredno od kluba,'' je pojasnil Robertson, ki je nastopil v svojem tretjem finalu lige prvakov in drugič ostal praznih rok proti madridskemu Realu. ''Nato se je francoska policija odločila, da bo na navijače usmerila solzivec. Na številne družine. Ta dogodek ni bil dobro organiziran. Dobro, moraš imeti nekaj razumevanja, saj je bil finale zaradi dogodkov v Ukrajini tik pred zdajci preseljen v Pariz, a bi moral biti finale lige prvakov, kot največja nogometna tekma leta, organiziran bolje. Ne bi smelo prihajati do takšnih zamud niti do uporabe prisilnih sredstev,'' je za Sky Sports povedal branilec Liverpoola.

V Parizu sledi krizni sestanek

Pri Liverpoolu so dogajanje na vstopnih točkah najostreje obsodili, zahtevajo pa tudi uradno preiskavo spornega dogajanja. O tem se bodo v ponedeljek na kriznem sestanku ob 11. uri pogovorili predstavniki Evropske nogometne zveze (Uefa), Francoske nogometne zveze (FFF), pristojne lokalne oblasti ter pariška policijska uprava.

Na evropski prestol so se že 14. povzpeli nogometaši Reala. Foto: Reuters

Nova francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera je dejala, kako želijo na ta način zagotoviti, da se kaos, ki je zaznamoval finale lige prvakov med Liverpoolom in madridskim Realom, ne ponovi. Tudi zato, ker bo Pariz leta 2024 prireditelj olimpijskih iger, leto pred tem pa bo prizorišče svetovnega prvenstva v ragbiju.

"Prioritetno moramo ugotoviti, kaj natanko je šlo narobe. S tega se želimo naučiti pomembno lekcijo, saj nočemo, da bi se kakšen podoben dogodek ponovil kadarkoli v prihodnosti," je po poročanju STA poudarila ministrica.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, pa so preiskavo zahtevale tudi britanske oblasti. "V interesu vseh vpletenih je, da ugotovimo, kaj se je zgodilo, in se iz tega nekaj naučimo," je dejala britanska ministrica za šport in kulturo Nadine Dorries in pozvala, naj zaradi zaskrbljujočega dogajanja ob tekmi Uefa opravi temeljito preiskavo.