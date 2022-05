Popustili so mu živci: "Imel si 90 minut časa, sestavil pa si sama ušiva vprašanja. Se vidi, da si Nemec."

V trenutkih veselja in evforije, ko je nemški nogometaš Toni Kroos z družino in soigralci proslavljal svoj peti naslov evropskega klubskega prvaka in 14. naslov v zgodovini belega baleta, so ga povsem s tira spravila vprašanja nemškega novinarja Nilsa Kabena.

"Ni bilo ravno očitno, da boste zmagali," je novinar nemškega ZDF po nekaj uvodnih vprašanjih zbodel Kroosa.

"Kaj naj to pomeni? Borili smo se, vedeli smo, da ima Liverpool izjemno moštvo. Kaj pomeni očitno? Saj smo osvojili ligo prvakov," je sprva še umirjeno odgovarjal Kroos.

"Ampak, ali vas je presenetilo, da se je Real Madrid uspel vrniti, po tem ko se je na začetku znašel pod takšnim pritiskom Liverpoola," je vztrajal novinar, Kroos pa je že z obrazno mimiko pokazal, da mu vprašanja nikakor niso po godu.

Pozabil je na bonton in dejstvo, da pogovor poteka v živo, in izbruhnil brez dlake na jeziku: "Torej, imel si 90 minut časa, sestavil pa si sama ušiva vprašanja. Dve negativni vprašanji. Takoj se vidi, da si Nemec," je svojemu rojaku očital Kroos.

Novinar je nato začel razpredati o tem, da je bil Real Madrid v izločilnem delu nekajkrat že na pragu izločitve, kar je še bolj razjezilo Kroosa. Ko je slišal novinarjeve besede, si je samo pokril obraz in s tem jasno dal vedeti, kaj si misli, in razburjen odvihral z intervjuja.

Celoten intervju si lahko ogledate tukaj:

Preberite še: