Vratar Reala razkril, kaj ga je dodatno podžgalo pred finalno tekmo #video

Nogometaši Real Madrida so sinoči z 1:0 premagali Liverpool in še 14. osvojili ligo prvakov. Poleg strelca edinega gola Viniciusa Juniorja, ki je zadel v 59. minuti, se je med največje junake obračuna zapisal tudi 30-letni, kar dva metra visoki Belgijec Thibaut Courtois, ki je vnovič dokazal, da sodi med najboljše nogometne vratarje na svetu, pa čeprav, kot pravi, mu tega statusa vsi ne priznavajo. Še posebej ne v Angliji, kjer ga kljub izjemni rezultatski beri, po njegovem mnenju ne spoštujejo dovolj. To je bil tudi dodaten motiv za izjemno predstavo na pariškem stadionu Stade de France.

Foto: Reuters

Ubranil je vseh devet strelov na gol (kar je največ v finalih lige prvakov po letu 2004!), ki so jih včeraj v 24 poskusih sprožili nogometaši Liverpoola, in tudi angleškim medijem dokazal, da je vreden njihovega spoštovanja.

Na to je opozoril tudi po finalu, ko je dejal, da je potreboval zmago proti Liverpoolu na najpomembnejši nogometni tekmi leta zato, da bi bil tudi v Angliji deležen spoštovanja, kakršnega si po njegovem mnenju zasluži.

"Danes sem videl precej tvitov iz Anglije na svoj račun. Češ da bom ponižan, vendar mislim, da je bilo ravno obratno. V finalu sem moral zmagati zaradi svoje kariere, vsega vloženega truda, zato da si bom prislužil spoštovanje, ki ga v Angliji ne čutim," je povedal v izjavi za BT Sports.

Za Courtoisa, ki je bil sinoči v Parizu izbran za najkoristnejšega igralca finala, je to prva zmaga v ligi prvakov, a kot je že napovedal, ena ne bo dovolj, želi si osvojiti še drugo, tretjo, četrto …

V očeh Angležev ne sodi niti med top 10

Kljub zavidljivi statistiki je še vedno čutil, da ni dovolj cenjen. Bolelo ga je, ko ga v marčevski izdaji angleške revije Four For Two niso uvrstili med najboljših deset nogometnih vratarjev na svetu.

Foto: Reuters

"Ne pravim, da bi me mogli uvrstiti na prvo mesto, res ne, to me ne moti. Alisson (vratar Liverpoola, op. a.) je odličen vratar, Edouard Mendy (vratar Chelsea, op. a.) je odličen, tudi Jan Oblak (vratar madridskega Atletica, op. a.), Ederson (vratar Manchester Cityja, op. a.) ... Veliko je res odličnih vratarjev, ne pravim, da bi me morali postaviti na prvo mesto. Toda, da te po sezoni, kot je bila ta, ne postavijo med prvih deset, to pa je čudno. Ne vem, mislim, da je to pomanjkanje spoštovanja," je ocenil Courtois, ki se je pred štirimi leti iz Chelseaja, s katerim je dvakrat osvojil premier ligo, preselil v Španijo.

"Tudi po tako izjemno sezoni sem bil deležen številnih kritik, češ da nisem dovolj dober. Zato sem zdaj še toliko bolj vesel in ponosen. Ko me je ekipa potrebovala, sem bil vedno tam," je dejal visokorasli Belgijec, ki je tudi prvi vratar belgijske reprezentance.

Ancelotti: Sem človek rekordov

Presrečen pa je bil sinoči tudi strateg Belih baletnikov Carlo Ancelotti, ki je z Realom osvojil svoj četrti naslov zmagovalca lige prvakov (dvakrat se je veselil z Milanom in dvakrat z Realom) in utrdil svoj status med nogometnimi velikani.

"Kar ne morem verjeti. Za nami je izjemna sezona. V prvi polovici tekmovanja smo se nekoliko mučili, na koncu pa smo zasluženo prvaki," je povedal v izjavi za BT Sport.

"Sem človek rekordov," je bil ponosen. "Imel sem srečo, da sem lani prišel v to sredino. Gre za fantastičen klub z zelo dobrimi nogometaši, z ogromno kakovosti in karakterja. Za nami je res top sezona," se je smejalo 62-letnemu Italijanu.

