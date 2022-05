Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener Reala Carlo Ancelotti je po zmagi v finalu lige prvakov proti Liverpoolu (1:0) dejal, da je njegova ekipa dobro vodila tekmo in da so za zmago zaslužni štirje igralci v zadnji vrsti in vratar. Medtem pa je trener rdečih, Jürgen Klopp, vzrok za poraz iskal pri svojih napadalcih.