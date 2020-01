Ameriški nogometaš Ajaxa zapustil Katar, ker se je bal za svojo varnost

"Ker se v Katarju ni počutil dobro in ga je skrbelo za varnost, je vodstvo kluba zaprosil, ali se lahko vrne nazaj na Nizozemsko. Njegovo prošnjo smo razumeli in ji ugodili," so sporočili iz vrst Ajaxa in dodali, da bo Sergino Dest do vrnitve članske ekipe v Amsterdamu treniral z mladinsko ekipo.

Mladi, komaj 19-letni branilec je sicer rojen na Nizozemskem, a ima tudi državljanstvo ZDA, od koder prihaja njegov oče. Dest je veliki up evropskega nogometa, ki je za Ajax v tej sezoni odigral že 24 tekem, a se je pred kratkim odločil, da bo na reprezentančni ravni igral za ZDA, s tem pa na Nizozemskem dvignil precej prahu.

Dest je prošnjo za predčasno vrnitev s priprav na vodstvo kluba naslovil dan po iranskih raketnih napadih na dve bazi ameriških vojakov v Iraku.

Ajax, ki je trenutno vodilni v nizozemskem prvenstvu, je v Katar prišel na krajše priprave v obdobju enomesečnega zimskega premora v najboljši nizozemski ligi. Tam bo odigral tudi dve prijateljski tekmi. Ena je že za njim. Prav danes je z 2:0 premagal belgijski Eupen.

Nizozemsko prvenstvo se bo sicer nadaljevalo čez 10 dni.