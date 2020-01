Po smrti generala Iran grozi z ostrimi povračilnimi ukrepi

Ajatola je še izrazil prepričanje, da smrt iranskega generala ne bo preprečila "končne zmage islama nad imperialisti". Zaradi smrti Solejmanija je razglasil tudi tridnevno nacionalno žalovanje. Ajatola je zatem za novega poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde danes imenoval Esmaila Kanija, dosedanjega Solejmanijevega namestnika. "Navodila za te enote ostajajo enaka kot pod vodstvom mučenika Solejmanija," je poudaril Hamenej ter pozval pripadnike teh sil, naj sodelujejo z novim vodjo, poroča STA.

Ubit na ukaz ameriškega predsednika

V Teheranu se je medtem na protestih proti "ameriškim zločinom" danes po petkovih molitvah zbralo več deset tisoč ljudi. Vzklikali so "Smrt Ameriki!" in nosili fotografije Solejmanija. Pentagon je pred tem potrdil, da je bil Solejmani ubit na ukaz ameriškega predsednika Donalda Trumpa v letalskem napadu ameriških sil na bagdadskem mednarodnem letališču. Pentagon je sporočil, da je šlo za preventivni ukrep.

V ameriškem zračnem napadu v Bagdadu sta umrla namestnik poveljnika proiranske milice v Iraku Sile za mobilizacijo ljudstva Abu Mahdi Al Muhandis (levo) in glavna tarča napada, general Kasem Solejmani. Foto: Reuters

Iranska revolucionarna garda je smrt svojega generala potrdila in sporočila, da je umrl mučeniške smrti. Hamenej pa je dodal, da je bil Solejmani "obraz mednarodnega upora" in da so ga ubili "najbolj kruti na svetu". Solejmani je bil eden najbolj priljubljenih vojaških poveljnikov v Iranu, za ZDA pa eden najbolj nevarnih nasprotnikov. Po mnenju Washingtona je aktivno razvijal načrte za napade na ameriške diplomate in vojake v Iraku ter v celotni regiji.

Odobril napad protestnikov

Solejmani naj bi tudi odobril zadnji napad protestnikov na ameriško veleposlaništvo v Bagdadu. Napad na Solejmanija je bil zato po trditvah Pentagona namenjen odvračanju bodočih iranskih napadov. Do napada pri letališču je po poročanju medijev prišlo kmalu po polnoči. Ubitih naj bi bilo še več oseb, med njimi tudi namestnik poveljnika proiranske milice v Iraku PMF Abu Mahdi al Muhandis.

ZDA so v nedeljo bombardirale objekte PMF zaradi napada na iraško vojaško oporišče v Kirkuku prejšnji petek, v katerem je bil ubit tudi Američan. Proiranska milica je potem na silvestrovo organizirala protestni napad na ameriško veleposlaništvo v Bagdadu, Američani pa so se maščevali z likvidacijo Solejmanija in al Muhandisa.

Solejmani je vodil sile al Kuds v Siriji, kjer podpirajo predsednika Bašarja Asada, in v Iraku po ameriški invaziji leta 2003. Delal je tudi kot posebni svetovalec Asada za boj proti džihadistični skupini Islamska država, še piše STA.