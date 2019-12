Severna Koreja z novo grožnjo ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je danes na zasedanju vodstva vladajoče Delavske partije poudaril, da država potrebuje pozitivne in napadalne ukrepe, da bi zavarovala svojo suverenost, poročajo severnokorejski državni mediji.

Gre za novo opozorilo iz Pjongjanga pred novim letom, ko se izteče rok, ki ga je Kim Džong Un postavil ZDA za omilitev sankcij. Pogajanja med Washingtonom in Pjongjangom o severnokorejskem jedrskem programu so zastala po februarskem propadlem vrhu med Kimom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Hanoju.

Pjongjang zahteva omilitev sankcij, ki jih je mednarodna skupnost proti Severni Koreji uvedla zaradi jedrskega in raketnega programa, Washington pa vztraja, da mora severnokorejski režim za to sprejeti konkretne ukrepe.

Kim napovedal "novo pot"

Kim naj bi v zdaj že tradicionalnem novoletnem govoru napovedal "novo pot", ki jo bo država ubrala, če ZDA ne bodo popustile glede sankcij. Kaj naj bi ta "nova pot" pomenila, v Pjongjangu niso pojasnili, bo pa verjetno bolj jasno po Kimovem govoru.

Kitajska in Rusija, največji zaveznici in gospodarski partnerici Severne Koreje, sta v začetku meseca predlagali omilitev sankcij proti Pjongjangu in Kim bo po mnenju analitikov poskušal izkoristiti nesoglasja med Washingtonom, Pekingom in Moskvo.

Napetosti so se zaostrile, ko je Pjongjang postavil ultimat glede omilitve sankcij in zagrozil z "božičnim darilom", ki so si ga mnogi razlagali kot preizkus orožja, če njegove zahteve ne bodo uresničene.

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brien je v nedeljo izjavil, da imajo ZDA veliko orodij za odgovor na morebitni jedrski ali raketni test Severne Koreje.

"Nočem ugibati o tem, kaj se bo zgodilo, vendar imamo veliko orodij in lahko izvajamo dodaten pritisk na Severnokorejce," je dejal O'Brien za televizijski kanal ABC. "Če bo Kim Džong Un zavzel takšen pristop, bomo izjemno razočarani in pokazali bomo to razočaranje," je dodal.