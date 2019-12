Bodo ZDA deležne "božičnega darila"?

ZDA so sporu glede jedrskega programa odgovorile na rok za predstavitev novih rešitev, ki ga je Pjongjang postavil do konca leta. Kot je danes dejal posebni odposlanec ZDA za Severno Korejo Stephen Biegun, imajo ZDA cilj, ne pa roka. Pjongjang je povabil nazaj za pogajalsko mizo, njegove zadnje izjave pa označil za sovražne in nepotrebne.

Pogovori med ZDA in Severno Korejo o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah so zastali februarja letos, po drugem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una.

Severna Koreja je nedavno konec leta postavila kot rok za predstavitev nove ameriške ponudbe, ki bi vključevala umik velikega dela sankcij. V nasprotnem primeru grozi z "novo potjo".

V zadnjih tednih je Pjongjang izvedel niz poskusnih izstrelitev - v nekaterih primerih naj bi šlo celo za balistične izstrelke - in ZDA namenil številne ostre besede. Kot je danes v Seulu dejal posebni odposlanec ZDA za Severno Korejo Stephen Biegun, so jih vse slišali. Obžalovanja vredno se mu zdi, da so bile te izjave "tako sovražne in negativne in tako nepotrebne".

"ZDA nimajo roka, mi imamo cilj," je poudaril Biegun in tako odgovoril na severnokorejski ultimat.

Severna Koreja bi lahko za božič presenetila z novo izstrelitvijo

Če Washington kmalu ne predstavi novih predlogov, je Severna Koreja nedavno omenjala celo "božično darilo" za ZDA, kar bi po mnenju nekaterih strokovnjakov lahko pomenilo izstrelitev medcelinske balistične rakete.

Biegun je danes dejal, da se ZDA popolnoma zavedajo "zmožnosti Severne Koreje, da v prihodnjih dneh izvede veliko provokacijo". To po njegovih besedah ne bi niti najmanj pomagalo pri doseganju trajnega miru na Korejskem polotoku.

Obrnil se je neposredno na Severno Korejo in nadaljeval: "Čas je, da opravimo svoje delo. Naredimo že to. Mi smo tu in vi veste, kako nas doseči," je dodal.