Trump: Oni lahko razstreljujejo naše ljudi, mi pa se ne smemo dotakniti njihovih spomenikov

Donald Trump je bil na poti s počitnic bojevito razpoložen in tudi zagrozil s sankcijami Iraku, če bo poskušal uresničiti sklep parlamenta, ki poziva k umiku ameriške vojske iz države.

Državni sekretar Mike Pompeo je sicer v nedeljo nadaljeval kampanjo prepričevanja javnosti, da je bila petkova usmrtitev poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Al Kuds, generala Kasema Solejmanija, potrebna za preprečitev "takojšnje grožnje", čeprav ni razložil kakšne. Trump je namignil na možnost, da bo objavil obveščevalne podatke, na podlagi katerih je sprejel odločitev za usmrtitev Solejmanija, poroča STA.

V Iranu so protestirali in grozili z 32 tarčami, Trump je zagrozil nazaj z 52 tarčami in omenil, da ima največjo vojsko na svetu. Zagrozil je še z napadi na kulturne objekte, kamor spadajo tudi mošeje, kar bi bil vojni zločin.

Foto: Reuters Pompeo je v številnih intervjujih zagotovil, da ameriška vojska ne bo izvajala vojnih zločinov. Trump je potem zvečer potrdil, da grožnja z napadi na kulturne objekte velja.

"Oni lahko uporabljajo obcestne bombe in razstreljujejo naše ljudi, mi pa se ne smemo dotakniti njihovih kulturnih objektov? Tako to ne gre," je zatrdil Trump in dejal, da bo, če bo Iran kaj storil, sledilo veliko maščevanje.

Napadi na kulturne objekte oziroma prizorišča so po mednarodnem pravu vojni zločin, prepoveduje pa jih tudi resolucija Varnostnega sveta ZN iz leta 2017, ki je torej imela podporo Trumpove vlade. Enako veleva haaška konvencija o zaščiti kulturne dediščine iz leta 1954.

Odločitev iraškega parlamenta o tem, da naj se tuje sile umaknejo iz države, je Trumpa užalila in je zagrozil s sankcijami. "Tam imamo izjemno drago letalsko oporišče, katerega gradnja je pred mojim časom stala milijarde dolarjev. Ne gremo nikamor, dokler nam tega ne plačajo. Zaračunali jim bomo take sankcije, kot jih še niso videli. V primerjavi z njimi se bodo iranske sankcije zdele malenkost," je dejal Trump.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!