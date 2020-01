Nepregledne množice Irancev se poslavljajo od priljubljenega generala #video

Potem ko so se po ameriškem atentatu na vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija večstotisočglave množice Irancev že poslovile v mestih Ahvaz in Mašhad, se danes od Solejmanija poslavljajo še v Teheranu. Posnetek prikazuje slovo v mestu Ahvaz, kjer general ni bil posebej priljubljen, zato je število žalujočih še toliko bolj presenetljivo. V Mašadu pa je bil pritisk množice tako velik, da so komaj izvedli prevoz krste v Teheran.

Posmrtne ostanke poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde al Kuds generala Kasema Solejmanija so v nedeljo prepeljali v Iran. Večstotisočglave množice so se slovesnosti v njegov spomin udeležile v mestih Ahvaz in Mašhad, dogajanje so v živo prenašale tako rekoč vse televizije v državi.

Nepregledna množica ljudi se je zbrala tudi v Teheranu

Posmrtne ostanke likvidiranega generala so prepeljali v Teheran, kjer se je danes zbralo več sto tisoč ljudi. Slovesnost v Teheranu bi morala biti že v nedeljo, a so jo zaradi velikega interesa ljudi preložili na danes. Pred krsto je že molil iranski vrhovni poglavar ajatola Ali Hamenej.

Današnje slovesnosti so se začele z molitvijo ob krsti, ki so jo postavili na univerzi v Teheranu. Molitev se je udeležilo na tisoče ljudi. Tudi današnjo slovesnost prenašajo praktično vse iranske televizije.

Po koncu teh molitev bodo Solejmanijeve posmrtne ostanke prepeljali na trg Asadi na zahodu Teherana. Vzdolž te okoli tri kilometre dolge poti je že zbrana številčna množica več sto tisoč ljudi, ki se želijo posloviti od ubitega generala.

Zatem bodo Solemanija prepeljali v šiitsko mesto Kom južno od Teherana, kjer prav tako načrtujejo posebno slovesnost. Sam pokop bo predvidoma v torek v Solejmanijevem rojstnem kraju Kerman na jugovzhodu Irana.