Na žalni slovesnosti za iranskim generalom in poveljnikom vzklikali: Smrt Ameriki #video

Več tisoč Iračanov, ki so vzklikali Smrt Ameriki, se je danes zbralo na žalni slovesnosti za iranskega generala Kasema Solejmanija in iraškega poveljnika pro-iranske milice Abuja Mahdija al Muhandisa, ki sta bila ubita v ameriškem napadu.

Žalno procesijo so začeli v šiitski soseski Kadimija in ga končali v vladni in diplomatski četrti, kjer je potekal državniški pogreb ob udeležbi številnih višjih predstavnikov oblasti, med njimi tudi iraški premier Adel Abdel Mahdi, poroča STA.

Razglasili tridnevno žalovanje

V letalskem napadu ameriških sil v petek zjutraj na mednarodnem letališču zunaj Bagdada je bilo ubitih pet Iračanov in pet Irancev, med njimi poveljnik elitnih enot iranske revolucionarne garde, general Kasem Solejmani in namestnik poveljnika pro-iranske milice v Iraku Sile za mobilizacijo ljudstva (PMF) Abu Mahdi al Muhandis.

Pokojne so do Kadimije pripeljali na tovornjakih v krstah, na katerih so bile njihove nacionalne zastave. Konvoj se je peljal mimo množice žalujočih, med katerimi so nekateri imeli v rokah portret iranskega vrhovnega verskega voditelja ajatola Alija Hameneja, piše STA.

Žalne procesije so se udeležili podporniki generala Solejmanija in Muhandisa ter člani pro-iranske milice.



Trupla Irancev bodo drevi na letalih prepeljali v domovino, kjer so razglasili tridnevno žalovanje za vplivnega Solejmanija. Njegov pogreb bo po več žalnih slovesnostih potekal v torek v domačem mestu Kerman v osrednjem Iranu.

Napad na iranskega poveljnika, ki ga je ukazal ameriški predsednik Donald Trump, je nevarno zaostril napetosti na že tako nemirnem Bližnjem vzhodu. Iran je namreč zagrozil z ostrimi povračilnimi ukrepi, ZDA pa napovedujejo okrepitev prisotnosti na Bližnjem vzhodu. Iz sveta medtem prihajajo pozivi k zadržanosti.

Iz proiranske PMF so sicer zgodaj v soboto sporočili, da se je zgodil nov napad na medicinski konvoj severno od Bagdada, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, trije pa so bili huje ranjeni. Kasneje sta tako iraška vojska kot PMR zavrnili, da se je na tem območju zgodil letalski napad, vpletenost mednarodne koalicije pa so zanikale tudi ZDA, še navaja STA.