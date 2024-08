1. SNL, 4. krog:

NZS čestitala zlati Janji Garnbret Športniki držijo skupaj. Oni vedo najbolje, koliko truda in odrekanja je potrebnega za vrhunske dosežke. Ko so letos na Euru 2024 izstopali slovenski nogometaši, so prejeli ogromno čestitk in pohval kolegov iz športnega sveta, zdaj, ko potekajo olimpijske igre v Parizu, pa je obratno. Nogometna zveza Slovenije, pod okriljem katere poteka tudi 1. SNL, je čestitala vsakemu dobitniku olimpijskega odličja. Po zlati Andreji Leški in srebrnemu Toniju Vodišku je tako krovna zveza iskreno čestitala še plezalni kraljici Janji Garnbret.

Spopad donedavnih drugoligašev v Lendavi

Na zadnji domači tekmi Nafte je mladi Madžar Milan Klausz dvakrat zatresel mrežo mlinarjev. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V prejšnji sezoni sta nastopala še v drugi ligi, nato pa bila tako uspešna, da sta Lendavo in Ajdovščino po mnogih letih vrnila na prvoligaški zemljevid. Primorje je v tem oziru prikrajšano, ker zaradi odsotnosti žarometov ne sme gostiti tekmecev na domačem stadionu v prestolnici burje. Nafta v Športnem parku Lendava nima takšnih težav.

Če so Prekmurci v tej sezoni že dočakali prve točke, v 2. krogu so doma po preobratu ugnali Radomlje, pa rdeče-črni iz Ajdovščine ostajajo pri ničlah. Tako pri številu točk kot tudi v rubriki doseženih zadetkov, kar lahko skrbi trenerja Milana Anđelkovića, ki je vesel, da bo lahko v nadaljevanju sezone računal tudi na pomoč posojenega igralca Kopra Andraža Ruedla. Današnja tekma se bo začela ob 20.15.

Celje po prvo zmago v 1. SNL po vrnitvi Riere

V četrtek je Celjanom zmago proti irskim prvakom zagotovil Luka Menalo. Foto: www.alesfevzer.com Nedelja bo na prvoligaških zelenicah še kako zanimiva. Prvaki Celjani bodo skušali po tesni, a dragoceni evropski zmagi nad Shamrock Rovers, sploh prvi, odkar je vodenje moštva prevzel povratnik Albert Riera, nadaljevati zmagoviti niz še v prvenstvu. V knežje mesto prihajajo Radomljani, ki niso v gosteh še nikoli premagali Celja.

Slovenski prvaki upajo, da bo ostalo pri tem, na srečanju pa bi lahko zaradi četrtkovega izziva na Irskem, kjer jih čaka zaključna žogica za dolgo evropsko jesen, spočili nekaj najboljših igralcev. Gostje v Celju ne bodo mogli računati na izkušenega branilca Uroša Koruna, ki bo moral zaradi rdečega kartona proti Domžalam izpustiti kar tri tekme.

Sanchez lahko izenači rekord Olimpije

Olimpija je pod vodstvom španskega stratega nepremagljiva. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Celjani bi radi ulovili zmagoviti niz, s katerim se lahko pohvali Olimpija. Ljubljančani so pod vodstvom Victorja Sancheza nepremagljivi. Dobili so vseh deset tekem. Štiri prijateljske v pripravljalnem obdobju, tri v Evropi in tri v 1. SNL. Zmaji so polni samozavesti, niz pa želijo nadaljevati na stadionu ob Kamniški Bistrici, ki jim tradicionalno odgovarja. Imeli bodo opravka z Domžalčani, ki ne morejo biti zadovoljni z vstopom v sezono, saj so izgubili vse tri tekme.

Trener Erik Merdanović ne skriva razočaranja nad predstavami varovancev. Tokrat bo imel opravka z razigranimi Ljubljančani, pri katerih bi lahko Sanchez, nekdanji nogometaš Reala in Deportiva, pa tudi španski reprezentant, izenačil klubski rekord Andreja Razdrha. Lovi namreč sedmo zaporedno zmago na uradni tekmovalni tekmi, odkar je postal trener zeleno-belih, nato pa ga že v četrtek čaka ''sproščeno'' gostovanje v Moldaviji, kjer bo z Olimpijo proti Šerifu branil prednost kar treh zadetkov (3:0).

Stoodstotna in spočita Mura v Ljudskem vrtu

Mura je v tej sezoni premagala tudi Celjane. Lahko v nedeljo zvečer poskrbi za še eno presenečenje in pokvari načrte Mairboru? Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Derbi 4. kroga bo v nedeljo zvečer v Ljudskem vrtu. V štajersko-prekmurskem spopadu, v katerem bo zelo čustveno zlasti za trenerja vijolic Anteja Šimundžo, saj je pred leti pomagal črno-belim do zgodovinskih podvigov tako v Sloveniji kot tudi Evropi, tako da so ga navijači Mure ohranili v zelo prijetnem spominu, se bosta udarili v tej sezoni še neporaženi ekipi.

Maribor bi lahko zaradi vzporednega dokazovanja v Evropi, v četrtek ga čaka naporno gostovanje v Srbiji pri Vojvodini, namenil nekaj počitka določenim prvokategornikom, Mura pa se je lahko za razliko od najtrofejnejšega slovenskega kluba, ki bo kmalu tudi uradno seglo v roke turškemu vlagatelju Acunomu Ilicaliju, med tednom spočilo. Anton Žlogar je vstopil v sezono sanjsko, Mura je edina poleg Olimpije s stoodstotnim izkupičkom. Gostovanje v mestu ob Dravi predstavlja veliki izpit, koliko je resnično zmožen prvak iz leta 2021.

Bravo in Koper na delu v ponedeljek

Bravo je v prejšnji sezoni za las ujel Evropo. Prehitel je ravno Koper, tekmeca v tem krogu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V sklepnem dejanju 4. kroga se bosta v Stožicah udarila Bravo in Koper. Mladi ljubljanski klub še vedno trenira v Šiški, domače tekme pa igra na največjem objektu v Stožicah, kjer je sicer doma tudi Olimpija. Izbranci Aleša Arnola so hitro preboleli evropski izpad. V Mariboru so namučili vijolice in osvojili dragoceno točko, s katero so se zadržali v zgornji polovici razpredelnice.

Tokrat jih čaka obračun s Koprom, ki v tej sezoni pod taktirko Oliverja Bogatinova marljivo nabira točke, hkrati pa se lahko pohvali s trdno obrambo, saj je prejel le en zadetek. Manj od Primorcev jih je prejela le Olimpija. Med tednom je kapetan kanarčkov Maj Mittendorfer podaljšal sodelovanje do konca prihodnjega leta.

