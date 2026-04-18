Celjani stiskajo pesti za Radomlje in hladijo penino #vŽivo

Z obračunom v Domžalah med Radomljami in Koprom se začenja 31. krog 1. SNL. Če bo Koper danes izgubil, bo zasedba Vitorja Campelosa v tem krogu že potrdila svoj tretji naslov slovenskega prvaka. Enako jim bo uspelo v primeru morebitne nedeljske zmage proti Muri. Dane se bo Maribor po zadnjem porazu skušal pobrati proti Primorju. Aluminij bo v nedeljo na zadnji tekmi kroga gostil Bravo, Olimpija je v tem krogu prosta.

Krog bosta odprla Radomlje in Koper

Enaintrideseti krog prve lige bodo danes odprli nogometaši Radomelj in Kopra. Kanarčki v Domžale prihajajo s skalpom Maribora in utrditvijo na drugem mestu lestvice, mlinarji pa počasi že pogleduje proti pokalnemu polfinalu, saj se bodo v sredo na domačem igrišču z Grosupeljčani pomerili za zgodovinski finale.

Na drugi strani Primorcem v četverboju z Mariborom, Olimpijo in Bravom pred zadnjimi šestimi krogi kaže najbolje, saj z 52 točkami zasedajo drugo mesto. Že zdaj je jasno, da bo nekdo v omenjeni zasedbi klubov razočaran, saj bo ostal pred pragom Evrope. V koprskem taboru lahko glede na trenutno formo z optimizmom pogledujejo v zaključek prvenstva. Četa Zorana Zeljkovića je po dveh tekmah brez zmage dokazala, da gre v bitki za drugo mesto še kako resno računati tudi na njo. Koprčani so pred dnevi napolnili mrežo Ajdovcev, med tednom pa so na deževni Bonifiki dobili še sila pomemben obračun z Mariborom.

Maribor bo gostil Primorje. Foto: Aleš Fevžer

Maribor je s porazom v Celju dokončno zapravil možnost, da bi v zaključku sezone ujel Celje, s torkovim porazom v Kopru pa si je otežil še bitko za drugo mesto. Primorci na drugem mestu s tekmo več bežijo za pet točk, svojo računico pa imajo tudi pri Olimpiji in Bravu. Vijolice bodo za vrnitev na drugo mesto na zadnjih šestih tekmah sezone potrebovale točkovni izkupiček čim bližji popolnemu, kar pa ne bo enostavna naloga. V soboto bodo nasproti stali prav tako ranjeni Ajdovci, ki točke krvavo potrebujejo v lovu na osmo Muro.

"Odmisliti vse negativne zadeve po zadnjem porazu in živeti za soboto! To je edina rešitev. Treba je storiti vse, da gremo odločno na igrišče, premagamo Primorje in si vsaj delno povrnemo mir. Potem pa bomo imeli osem dni časa, da se pripravimo na tekmo proti Bravu. Spravili smo se v neugoden položaj, lestvica je sicer tudi nekoliko nerealna, saj imamo tekmo manj in vse skupaj deluje še slabše. Toda s tem se moramo soočiti in se zaradi sprecifičnosti termina takoj usmeriti k sobotni tekmi v Ljudskem vrtu, na kateri potrebujemo pravšnji odziv," je pred tekmo dejal strateg Maribora, Feđa Dudić.

Celjani lahko že potrdijo naslov Celjani so na pragu osvojitve novega naslova. Foto: Aleš Fevžer

Na prvi nedeljski tekmi se bosta pomerila Mura in Celje, pravico pa bo delil Slavko Vinčić, ki je med tednom sodil na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov med Bayernom in Realom ter si nakopal številna sovražna sporočila navijačev španskega kluba. Celjani se v obračun z Muro podajajo z zmago prot Olimpiji. Ta je bila za izbrance Vitorja Campelosa peta zaporedna, obenem pa jih je pripeljala tik pred potrditev državnega naslova. Pred drugouvrščenim Koprom imajo 13 točk prednosti, kar pomeni, da lahko že konec tedna - s porazom Kopra in/ali zmago v Murski Soboti - potrdijo svojo tretjo zvezdico.

Aluminij in Bravo na "generalki" za pokalni polfinale

Krog bosta v nedeljskem popoldnevu sklenila Aluminij in Bravo. Aluminij je trenutno na sedmem mestu s 35 točkami, Bravo je četrti z 12 točkami več in se krčevito bori za mesta, ki v prihodnji sezoni vodijo v evropska tekmovanja. Ekipi se bosta v prihodnjem tednu pomerili še enkrat, saj si bosta v četrtek stali nasproti v polfinalu pokalnega tekmovanja.

1. SNL, 31. krog:

Sobota, 18. april:

Nedelja, 19. april:

Lestvica